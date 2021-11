Dílo sochaře a teplického rodáka Heinze Oliberiuse je po celém Sársku

Saarbrücken (Německo) - Smrt otce ve druhé světové válce, nucený odchod z domovských severních Čech a odtržení od přátel a rodiny. S těmito traumaty, které prožil jako dítě, se teplický rodák a jeden z nejvýznačnějších moderních sochařů Sárska Heinz Oliberius potýkal celý život. Útěchu tak možná hledal v umělecké tvorbě, díky které je jeho dílo všudypřítomné snad v každém sárském městě. Životní příběh Heinze Oliberiuse je rovněž jedním z mnoha příkladů rodových tragédií rozpoutaných nacistickým režimem. Zatímco malý Heinz opouštěl Československo podle principu kolektivní viny s nálepkou zrádce, jeho vzdáleného příbuzného s mírně odlišnou variantou příjmení Václava Oliveriuse popravili nacisté za heydrichiády jako českého vlastence.

Fotogalerie

"V hloubi duše to byl velmi rozpolcený člověk, který byl traumatizován životem, tím co prožil. Vyhnáním, rozdělením, vykořeněním. Ztratil vlast, bratrance a sestřenice, milovanou babičku, na kterou celý život vzpomínal," řekla v rozhovoru s ČTK Oliberiusova dcera Ulrike Munchová.

Heinzův otec Václav padl v září 1943 jako německý voják u východoukrajinského Doněcku. Německá historie této větve jinak především českého rodu Oliberiusů, respektive Oliveriusů se začala psát zřejmě jen o generaci dříve, kdy se Václavův stejnojmenný otec oženil s Němkou ze Železné Rudy. Přihlášení se k německé národnosti pak pro Heinze Oliberiuse a jeho matku Marii znamenalo po skončení druhé světové války nucený odchod do Německa.

Od vysídlení Heinze Oliberiuse neuchránilo ani to, že nacisté po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha popravili jejich vzdáleného příbuzného Václava Oliveriuse. Spolu s Oliveriusem 23. června 1942 skončili na popravišti v pardubické Larischově vile i jeho švagr Oldřich Kopecký s manželkou Miladou.

Nový začátek v Německu pro Heinze Oliberiuse a jeho matku snadný nebyl. "Marie vyprávěla, že po příchodu do Arnoldsheimu nedaleko Frankfurtu nad Mohanem, kde měli být po odsunu ubytováni, je místní odmítali přijmout, protože tam cizince nechtěli. Dva dny seděli na kufrech a čekali, než je vpustí. Vždy když na tuto událost vzpomínala, poukazovala na to, že se nad ně vyvyšovali lidé, kteří měli latríny na dvoře, zatímco ona měla doma v Česku již před válkou koupelnu," řekla ČTK někdejší manželka Heinze Oliberiuse Gertrud Deubertová. "Marie byla žena od rány," poznamenala.

"Po příchodu do Německa měl Heinz velké problémy s němčinou. Zřejmě to bylo následkem toho, co prožil," řekla Deubertová s tím, že česky neuměl. Jeho němčina se nakonec nelišila od němčiny ostatních, naopak jeho matka hovořila nářečím. "Tchyně mluvila jinak, někdy to bylo až legrační," řekla. Heinzova matka také celý život vzpomínala na rodnou zemi, kam se ale odmítala vrátit; v Německu se doma podle rodiny nikdy necítila.

Ač se Heinz Oliberius považoval za Němce, přinejmenším jednu tak trochu českou vlastnost si do Německa přinesl. "Řekl mi, že se dobře vyzná v houbách, tak jsme vyrazili do lesa. Nakonec se ukázalo, že znal jen jeden druh. A když jsme si je uvařili, tak už si svou odborností jistý vůbec nebyl. Šel za sousedy, kterým řekl, že se chystáme sníst houby, které jsme našli v lese, a že pokud nás za půl hodiny neuvidí, ať zavolají lékaře," vzpomíná Deubertová na první houbařskou zkušenost s Heinzem Oliberiusem. "Dobře to dopadlo, houby byly výborné a my je pak do lesa chodili sbírat pravidelně."

Ještě v Hesensku se Oliberius vyučil kameníkem a později studoval na vysoké umělecké škole ve Frankfurtu nad Mohanem, následně se přestěhoval do Sárska. Pracoval nejen s kamenem, ale také se dřevem, ocelí či sklem. "Když měl nějaký nápad, nevěnoval se ničemu jinému. Museli jsme se tomu všichni podřídit," říká Deubertová. Její dcera Munchová tak vzpomíná třeba na víkendové rodinné návštěvy lomu na mramor.

Umění sice ovlivnilo dětství Munchové i jejího bratra Martina Oliberiuse, v otcových stopách se ale nakonec nikdo nevydal. "Mělo to i praktické důvody. Otec byl umělec, tak u nás doma někdy peníze byly, jindy jsme žádné neměli," říká Munchová. "Svou tvorbu navíc neprodával každému. Pokud mu někdo nebyl sympatický, nic mu neprodal," dodává. Rodinný rozpočet tak byl nezřídka odkázán na učitelský plat Deubertové, která zároveň svému muži v ateliéru pomáhala.

"Byla jsem jeho učeň, pomáhala jsem svařovat, opracovávala kámen. Heinz totiž kvůli preciznosti odmítal, aby kdokoli cizí do tvorby zasahoval. Jednou si od někoho nechal něco svařit, ale byl z toho nespokojený, takže jsme si pořídili veškeré potřebné nářadí a vybavení a vše dělali sami," říká Deubertová. "Na dvoře jsme měli i velký jeřáb," popisuje.

Díla Heinze Oliberiuse lze sice najít po celém Německu, ale baštou jeho tvorby je Sársko na jihozápadě země. Snad každé sárské město se Oliberiusovou tvorbou může pochlubit. Až do své smrti v srpnu 2001 vytvořil bezpočet plastik, skulptur, reliéfů, církevních prvků včetně křtitelnic, pulpitů či oltářů, ale také schodišť nebo kašen. "Velmi se soustředil na funkčnost. Třeba kašny koncipoval tak, aby se v nich mohly koupat děti. Když si pak děti v kašnách hrály, měl z toho velkou radost," dodává Deubertová.