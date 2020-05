Díky změně trasy Tatry expedice lépe poznala Turecko

Praha - Opatření kvůli koronaviru zdržela členy expedice Tatra kolem světa 2 v Turecku. Nucenou pauzu však zvládají dobře, využili ji k procestování země. Posádka Turecku také komplikovaně řešila opravu auta, nakonec pomohla šťastná náhoda. V rozhovoru pro ČTK to řekl člen expedice Marek Havlíček. Tatra vyrazila z Prahy v únoru. Tříletá cesta má vést přes 69 zemí pěti kontinentů.

Podle cestovatele měla být posádka speciálu Tatra T 815 4x4 nyní v Íránu a za pár dní vyrazit do Turkmenistánu. Plán však změnila 17. března kvůli uzavření hranice s Gruzií. "Museli jsme improvizovat, ale díky tomu jsme Turecko probádali daleko lépe. A o tom to cestování je. Když přijde nástraha, musí cestovatel najít způsob jak jet dál a nevzdat to," podotkl Havlíček.

Posádka podle něj potkala v Turecku mnoho skvělých lidí a v dobrém vzpomíná především na město Sinop a okolí. "Asi nejsilnější pro náš tým bylo, když nás tam odchytil Emre, spolumajitel rodinné restaurace. Rodina se nás ujala, poskytli nám parkoviště před restaurací," uvedl Havlíček a dodal: "Hlavně pro nás ale každý den uspořádali nějaký výlet. Jeli jsme se podívat do dalších rodin, k pekařům, do mešity." Havlíček poznamenal, že Sinop patří k nejméně "nakaženým" oblastem v Turecku, řada restrikcí kvůli koronaviru tam neplatí a výlety tak nedělali tajně. Podle jeho slov se expedici daří získat důvěru místních i díky potvrzení o zdravotních kontrolách, kterými v Turecku prošli.

Cesta jihem a východem země byla podle Havlíčka náročnější. "Kvůli arménským hranicím i silné epidemii nás odevšad vyháněli. Šli jsme po ulici, přišli tajní policisté a začali nás kontrolovat. Odvedli nás na policii a tam nás testovali. Večer jsme zaparkovali na parádním místě, přijeli vojáci a vyhnali nás z města s tím, že není bezpečné tam kempovat. Nebo nás vyhnali kvůli tomu, že jsme za městem," popsal cestovatel. "Když se to stalo popatnácté, tak už jsme propadali trudnomyslnosti."

Posádka nedávno řešila i opravu Tatry. Havlíček řekl, že od výjezdu z Česka se měnil zvuk auta, ale ani odborníci na Tatru to nebrali jako něco vážného. Pak však při kontrole objevili čtyři prasklé ventily. Zásilka nových z Česka by se nyní protáhla. "Oslovili jsme místní komunitu Čechů a Slováků, zda neviděli Tatru na vrakovišti. Tyto součástky jsou na autě od roku 1983 stejné. Někdo našel auto asi 200 kilometrů daleko. Pak nás ale Tatrovka informovala, že se díly a ventily vyrábějí i v Turecku. Ventily měli, ale fabrika byla zavřená, tak jsme se to snažili vykomunikovat," popsal. Nakonec je člověk, u kterého přespávali, odkázal na svého známého. "U něj byly stovky rozebraných motorů. Dotyčný vyndal z Tatry ventily, začal běhat po skříňkách a šuplíkách a nakonec všechny našel," řekl Havlíček s tím, že opravou zabránili horší závadě.

Posádka čeká na 22. květen, kdy se má otevřít hranice s Gruzií. "Fandí nám člověk, jehož kamarád je gruzínský ministr financí. Podle něj by se pro turisty měly hranice otevřít až 1. července. Snažíme se vyjednat výjimku," uvedl Havlíček. "Hranice s Íránem jsou otevřené. Bude náročnější je překročit. Nejspíše tam budeme čekat dva dny, otestují nás, vydezinfikují auto. Ale po zemi je reálné se do Íránu dostat," uzavřel cestovatel.