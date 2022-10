Brno - Díky projektu Via Czechia má Česko už třetí rok dálkové pěší turistické trasy, jejichž obliba mezi lidmi rychle vzrůstá. V covidovém roce 2020 jej vytvořil cestovatel, fotograf a majitel cestovní kanceláře Jan Hocek, když nemohl jezdit do zahraničí. Vyrazil na cesty po Česku a vytyčil nejprve dvě dálkové trasy, Severní a Jižní stezku, kterými propojil nejzápadnější a nejvýchodnější bod republiky. Projekt s názvem Via Czechia dnes představil na brněnských veletrzích cestovního ruchu Go a Regiontour.

Dnes je součástí ještě Stezka středozemím, která spojuje nejjižnější a nejsevernější bod a také doplňková Stezka Slezskem jako alternativa Severní stezky. "Dnes máme čtyři stezky, jejichž celková délka je přes 7000 kilometrů. Existuje alternativa i pro cyklisty a v zimě lze také velkou část projet na běžkách. Cyklistická stezka nevede po stejné cestě, aby pěší měli od cyklistů klid," řekl Hocek.

Připomněl, že podobné dálkové trasy mají poutnický charakter, přičemž partně nejznámější je Svatojakubská cesta s cílem v Compostele. Na Slovensku je například velmi oblíbená Cesta hrdinů SNP. "Na čtyřech našich stezkách je 84 křesťanských poutnických míst. Ale vidím v putování jako cíl nejen tato poutní místa, ale také to, že mě cesta provede krajinou a nebudu se radovat jen z jednotlivých atrakcí, ale z toho, že jdu po hezké cestě a kolem mě je zelená příroda a sem tam potkám lidi, kteří mají podobný cíl. Poutnický aspekt vidím v tom, že důležitý je prožitek, jaký zažiju mezi startem a cílem," řekl Hocek.

V roce 2020 vydal ke každé stezce knihu a vytvořil jednoduchý web s mapovými podklady a potřebnými informacemi. Zájem je velký. "Projekt vznikl v pravou chvíli, kdy se nedalo moc cestovat za hranice a lidi začali cestovat po Česku. Knížky se rychle prodávaly a na facebooku se objevovaly tisíce návštěvníků," řekl Hocek.

Severní i Jižní stezka jsou rozdělené na zhruba 45 denních etap a jsou vymyšlené tak, aby se dalo dobře napojit na stezku z vlakové zastávky a aby se dalo přespat pod střechou. "Vím, že spousta lidí to dělá tak, že jde třeba týden a postupně si takhle procházejí celou stezku,“ řekl Hocek. S drobnými výjimkami vede stezka po turistických značených trasách. Turisté najdou značení Via Czechia v terénu a mohou si stáhnout trasu i pomocí aplikace Mapy.cz.

Hocek letos doplnil stezky o další dvě. Vnitrozemskou trasou spojil opět nezápadnější a nejvýchodnější bod. Vede převážně údolím řek podél Střely, Berounky, Sázavy a Svratky a na východ dále přes karpatská pohoří, jako jsou Hostýnské a Vsetínské vrchy. A také vede přes geometrický střed Čech, který je v Číhošti,“ popsal průběh trasy Hocek. Další stezka vede po historické hranici Moravy a Čech od Králického Sněžníku ke Slavonicím. "Jelikož téměř kopíruje hlavní evropské rozvodí, stále se jde kopci," dodal Hocek.