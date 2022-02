Díky Lehečkovi má český tenis znovu hráče v první stovce žebříčku ATP

Londýn - Český tenis má díky Jiřímu Lehečkovi opět po týdnu zástupce v první stovce světového žebříčku mužů. Dvacetiletý hráč se do ní prosadil poprvé v kariéře. Překvapivá semifinálová účast na turnaji v Rotterdamu mu vynesla posun o 42 pozic na 95. místo a udělala z něj novou českou jedničku.

Minulý týden z první stovky vypadl Jiří Veselý a český mužský tenis zůstal bez zastoupení mezi elitou poprvé po dvou letech. Lehečka to změnil nečekaným tažením v Rotterdamu, kde při debutu na turnaji ATP Tour vyhrál po úspěchu v kvalifikaci tři zápasy včetně duelu se světovou dvanáctkou Denisem Shapovalovem z Kanady a v semifinále potrápil i čtvrtého hráče světa Řeka Stefanose Tsitsipase. Po jeho úspěchu je Veselý na 121. místě rázem až českou trojkou, před ním je ještě 115. Tomáš Macháč

V čele pořadí ATP stále figuruje Srb Novak Djokovič před Rusem Daniilem Medveděvem a Němcem Alexanderem Zverevem.

Ženám dál kraluje Australanka Ashleigh Bartyová, česká jednička Barbora Krejčíková je třetí před čtvrtou Karolínou Plíškovou. Čtvrtfinalistka z Petrohradu Tereza Martincová si za dalšími krajankami Petrou Kvitovou (25.) a Markétou Vondroušovou (38.) vylepšila životní maximum posunem na 40. místo. Pořadí deblistek nadále vévodí Kateřina Siniaková před Krejčíkovou.

Tenisové žebříčky ATP k 14. únoru (v závorce předchozí umístění):

Dvouhra: 1. (1.) Djokovič (Srb.) 10.875 b., 2. (2.) Medveděv (Rus.) 9635, 3. (3.) A. Zverev (Něm.) 7865, 4. (4.) Tsitsipas (Řec.) 7355, 5. (5.) Nadal (Šp.) 6875, 6. (6.) Berrettini (It.) 5018, 7. (7.) Rubljov (Rus.) 4700, 8. (8.) Ruud (Nor.) 4065, 9. (9.) Auger-Aliassime (Kan.) 4018, 10. (10.) Sinner (It.) 3429, ...95. (137.) Lehečka 715, 115. (117.) Macháč 621, 121. (123.) Veselý (všichni ČR) 585.

Čtyřhra: 1. (1.) Pavič 9785, 2. (2.) Mektič (oba Chorv.) 9510, 3. (3.) Salisbury (Brit.) 9440, 4. (4.) Ram (USA) 9213, 5. (5.) Mahut (Fr.) 7520, 6. (6.) Zeballos (Arg.) 7440, 7. (7.) Granollers (Šp.) 7283, 8. (9.) Polášek (SR) 6770, 9. (8.) Herbert (Fr.) 6500, 10. (12.) Peers (Austr.) 5525, ...87. (83.) Jebavý (ČR) 1207.

Finanční žebříček roku (v dolarech): 1. Nadal 2,159.790, 2. Medveděv 1,649.130, 3. Auger-Aliassime 1,168.321, 4. Shapovalov (Kan.) 976.544, 5. Tsitsipas 971.843, 6. Berrettini 906.258, 7. Bautista (Šp.) 678.516, 8. Sinner 656.435, 9. Carreňo (Šp.) 626.291, 10. A. Zverev 592.714, ...68. Lehečka 143.986, 103. Macháč 118.461, 104. Veselý 115.555.