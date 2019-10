Díky filmu Poslední aristokratka mají No Name píseň v češtině

Vyhlášení výsledků 51. ročníku ankety Český slavík 26. listopadu 2016 v Praze. Cenu Slavíci bez hranic pro nejpopulárnějšího slovenského interpreta nebo skupinu v Česku vyhrála slovenská skupina No Name se zpěvákem Igorem Timkem (s mikrofonem).

Praha - Píseň "I prokletí může být štěstí" složila pro film Poslední aristokratka režiséra Jiřího Vejdělka skupina No Name. Pro slovenskou kapelu je to první skladba, jejíž text je v českém jazyce. V rozhovoru s ČTK to řekl autor textu i hudby k novince zpěvák Igor Timko. Zadání od filmové produkce No Name dostali v den letošních oslav 80. narozenin Karla Gotta, se kterým skupina před dvěma lety vydala duet s názvem Kto dokáže.

"Zadání znělo jasně - česká rodinná komedie, a tak text vznikl v češtině. Lidé se divili, jak je to možné, že dokážeme plnohodnotně tvořit i v českém jazyce. Je to jednoduše tím, že jsme dětství prožili nejen na slovenských, ale i českých pohádkách. Právě proto jsme se snažili žánrově navázat na filmy jako Tři veteráni nebo Císařův pekař a pekařův císař," uvedl Timko.

K novince vznikl i videoklip, jenž je kombinací procesu tvorby ve studiu a reálných záběrů z filmu. Skupinu ve studiu natočili Vojtěch Paleček s Martinem Vaňkem, za finální verzí klipu stojí filmový střihač Ondřej Hokr. Ve videoklipu si zahrála kompletní sestava No Name - zpěvák Igor Timko, kytaristé Dušan a Roman Timkovi, bubeník Ivan Timko, hráč na klávesy Zoli Šallai a nový baskytarista Pavol Jakab.

V rodinné komedii Poslední aristokratka, která vstoupí 24. října do českých i slovenských kin, hrají Hynek Čermák, Tatiana Dyková, Eliška Balzerová, Martin Pechlát, Pavel Liška nebo Tatiana Pauhofová. "Jsme poctění, že se naše muzika ocitla ve filmu s takto hvězdným obsazením," podotkl Igor Timko.

No Name jsou v Česku mimořádně oblíbení, svědčí o tom jejich desetinásobný úspěch v anketě Český slavík v kategorii Slavík bez hranic. Spolupracují i s dalšími českými umělci, například se skupinou Chinaski nebo zpěvačkou Terezou Maškovou. Ta nedávno nazpívala píseň O nás dvou, kterou pro ni napsali Zoli Sallai a Igor Timko spolu s herečkou Janou Kolesárovou.

Režisér Vejdělek film Poslední aristokratka natočil na motivy stejnojmenného humoristického románu, který napsal dlouholetý kastelán zámku v Miloticích u Kyjova na Hodonínsku Evžen Boček. Kniha vyšla v roce 2012 a získala vítězství v prvním ročníku Ceny Miloslava Švandrlíka pro nejlepší humoristický román.

V příběhu rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo v Česku, jímž je zámek Kostka. Potomek emigrantů se tak po více než 40 letech chystá s dcerou Marií a temperamentní ženou Vivien na velký návrat do Česka. Po příjezdu ale rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu a řeší, zda zámek zachránit, nebo prodat a vrátit se do Ameriky.