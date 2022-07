Díky dešťům z minulého týdne z ČR téměř zmizelo sucho, brzy se vrátí

Brno - Díky dešťům z minulého týdne z Česka na několik dnů zmizelo půdní sucho, především v horní vrstvě do 40 centimetrů. Tři nejhorší stupně jsou jen na dvou procentech území. Sušší zůstává pouze nejzápadnější část Čech, Brno a okolí a Bruntálsko a Krnovsko, vyplývá z informací zveřejněných na webu projektu Intersucho. S ohledem na předpověď na dalších deset dnů a výhled na další týdny však meteorologové předpokládají, že se sucho bude opět rozšiřovat na velkou část území.

V mnohých oblastech především v Čechách je půda v současnosti silně nasycená. Konec června a prvních deset dnů v červenci bylo velmi deštivých. V některých místech v Čechách minulý týden napadlo až 100 milimetrů srážek, na východě Moravy to bylo 25 až 50 milimetrů, což dokázalo půdu do jednoho metru podle webu slušně dosytit. Avšak v nížinách na jižní Moravě a v Polabí napršelo převážně jen do deseti milimetrů.

"Do konce července čekáme suché a většinou nadprůměrné teploty vzduchu. Na většině území republiky se opět rozvine půdní sucho," doplnili tvůrci projektu. Míru sucha určují jako poměr aktuální nasycenosti a průměrné nasycenosti v tomto období v letech 1961 až 2010.

Tam, kde byly srážky nejintenzivnější, se zvýšily i průtoky řek na hodnoty blížící se normálu. Podle Českého hydrometeorologického ústavu mají dostatek vody hlavně řeky v povodí Vltavy. Některé řeky mají naopak jen 20 procent vody proti normálnímu stavu v tomto období. Nízkými průtoky trpí především moravské řeky. Podle mapy Intersucha, která zobrazuje relativní nasycení půdy, je situace nejhorší na jižní Moravě, kde se pohybuje nadále pod 50 procenty.

Zemědělce postihlo sucho letos především na jaře, nyní už jim tolik nevadí. V posledních dnech naopak úrodu lokálně poškodily například kroupy.