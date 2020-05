Digitální karta Covid-19 chystá pilotní projekt pro pendelery a turisty

Čeští vývojáři pracují na největším projektu svého druhu v Evropě, který sdílí ověřené informace občanům přímo do mobilního telefonu, a to zdarma. Tento postup se dá přirovnat k virtuálnímu letáku, který neustále ověřuje informace.

Mobilní informace formou digitální informační karty Covid-19 patří k vítaným pomocníkům, kteří pomáhají lidem, aby se zorientovali v záplavě informací souvisejících s koronavirovou pandemií. Jakmile se stane něco důležitého, dozví se to uživatel aplikace během pár minut v rychlé zprávě na displeji mobilního telefonu. Tento nový nástroj řeší rychlou distribuci výsledků zabezpečenou a plně automatizovanou cestou. „Virtuální karty v mobilních telefonech mají obrovský potenciál i pro digitalizaci cestovního ruchu v Česku. Dostupné technologie a jejich propojení s komunikací v regionech, kulturou i živnostníky umožní podpořit celkový ekosystém,“ říká Jan Herget, ředitel agentury CzechTourism.

Přední strana karty obsahuje aktuální ověřené informace o počtu testovaných osob, nemocných, uzdravených a zesnulých pacientů, dále tzv. reprodukční číslo a pro lepší orientaci i denní nárůst v počtu infikovaných. Na zadní straně karty se nachází souhrn praktických informací, odkazů na důležité pokyny v nouzovém stavu, telefonní kontakty na krizové infolinky, seznam odběrových center nebo integrovaný chatbot ministerstva zdravotnictví – virtuální sestra Anežka a známá aplikace Záchranka. „Již v roce 2017 jsme vyhráli cenu Pokrok roku, kterou jsme získali inovací v pojištění s digitálním cestovní pojištěním. Informační kartu Covid-19 využívá téměř jeden a čtvrt milionu uživatelů. Rozeslali jsme přes 47 milionů notifikací. Pokud se něco důležitého děje, karta vám o tom dá vědět v průběhu pár minut, bez toho, abyste museli tyto informace aktivně sami vyhledávat. Od počátku neustále aktualizujeme informace na kartě, a to 4-6krát denně,” uvádí Jan Křemen ze společnosti Your Pass.

Aplikaci má každý pátý smartphone

Digitální karta Covid-19 vznikla na začátku epidemie v České republice jako iniciativa společnosti Your Pass, vydavatele a vývojáře mobilních digitálních karet, v koordinované spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Kartu si může kdokoliv stáhnout zdarma do mobilní peněženky typu Wallet pro iOS či Android. V tuto chvíli ji má více než desetina populace, přesně řečeno 19 procent všech uživatelů chytrých telefonů. Organickým sdílením bez marketingové podpory bylo dosud rozesláno přes 47 milionu notifikací, aplikace je denně hodnocená uživateli průměrnou známkou 4,7 z 5. Aktivně ji využívá šest procent z nich. Informace jsou aktualizovány 4–6krát denně. Karta je bezpečná, nestahuje a nepředává žádné informace z telefonu uživatele. Lidé ji mohou sdílet s rodinou a přáteli pomocí QR kódu, linku, SMS a kdykoli ji vymazat.

„Máme velkou radost, že můžeme takto pomoci nejenom v kritické zdravotnické situaci, ale i v dalším dodržování pravidel sociálního odstupu. Děláme mobilní vstupenky pro ZOO Praha a ZOO Liberec, takže když budete chtít vyrazit s rodinou do ZOO stranou fronty na vstup, pošleme vám digitální vstupenku přímo do vašeho mobilního telefonu. Zkušenost máme skrze digitální cestovní pojištění s celosvětovou sítí pojišťoven, jen v České republice kartu využívá 80 procent,“ dodává Křemen.

Výhodné využití i pro pendlery a turisty

Digitální karta Covid-19 nabízí rovněž potenciál rozšíření, které by ulehčilo pendelerům i turismu. Jde o největší pilot podobné technologie v Evropě a vzbuzuje zájem i ve světě. Diskutuje se možnost využití pro vouchery a přeshraniční pasy Covid-19. „Testovali jsme využití digitální karty jako nové formy komunikace s občany. Máme tady na čem stavět. Nástroj dosahuje unikátních výsledků. Bez marketingové podpory organicky využívá technologii více než 1,2 milionů lidí,“ říká Robin Čumpelík, krizový manažer a koordinátor inovací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. „Vidíme v tom příležitost plošně zavádět digitální nástroje pro distribuci oficiálních informací ve zdravotnictví, podporu živnostníků, ale také celkovou podporu cestovního ruchu. Dokážu si představit jak digitální kartu využijeme například ve spojení s Portálem občana a jiným dostupnými projekty a nástroji. Projekt přispívá k praktickému naplňování Inovační strategie ČR a akcelerace zavádění digitální projektů a služeb občanům České republiky,“ dodává Čumpelík.

Výhodou digitálního cestovní pasu pro pendlery a turisty je, že se karta ukládá jednoduše do mobilu a každý ji má vždy u sebe. Je to identifikovatelný nosič (dle ID passu či unikátního kódu dodaného vydavatelem), který umí využívat nejmodernější a populární řešení jako je třeba mobilní peněženka Wallet. Stažení je jednoduché, aplikace v telefonu zabírá velmi málo místa. Je bezkontaktní, nemusí se tisknout ani předávat z ruky do ruky. Svým charakterem je podobná digitálním letenkám či vstupenkám.

Karta umožňuje rychlý update užitečných informací o situaci v Česku a okolních státech. Pokud se pravidla nebo podmínky cestování změní, přichází automatická notifikace s varováním nebo informace o změně. Nabízí také možnost měnit obsah s nebo bez notifikace držitele karty. V případě potřeby poslouží k rychlé kontrole, obsahuje možnost načtení QR kódu při kontrole nebo ji lze vytisknout.

Propojení databází, dvoufaktorové ověření a rychlá distribuce výsledků

Pendlerům může navíc přijít vhod, že se přes aplikaci automaticky napojí na databázi informací k testování Covid-19. To umožňuje například společnost CNS. Předávání dat mezi spolupracujícími laboratořemi a portálem je zajištěno novou šifrovací technologií a splňuje bezpečnostní opatření i nařízení GDPR. Po potřebné době se karta znehodnotí. Koncovým uživatelům se tak výsledky zobrazí v řádu minut po validaci a zabezpečeným způsobem. Portál šetří čas jak kvalifikovanému personálu laboratoří, tak žadatelům o vyšetření, a zároveň řeší distribuci výsledků zabezpečenou a plně automatizovanou cestou. Přirozeným důsledkem je tak rychlejší nástup karantény, nebo naopak uvolnění osob do běžného (ekonomického) života a snadné prokázání se dokladem o negativním vyšetření.