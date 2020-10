Digitální identitu využívá jen půl milionu Čechů

Vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla při úvodním vystoupení na dvoudenním 5. ročníku mezinárodní konference Digitální Česko 2020, Která byla zahájena 8. října 2020 v Praze. Konference se uskuteční jako živý přenos.

Vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla při úvodním vystoupení na dvoudenním 5. ročníku mezinárodní konference Digitální Česko 2020, Která byla zahájena 8. října 2020 v Praze. Konference se uskuteční jako živý přenos. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - Digitální identitu pro přístup k elektronickým službám státu na portálu občana v současnosti využívá jen okolo půl milionu lidí. Zlom by měl nastat v příštím roce, kdy budou moci lidé k přihlašování použít údaje ke svému internetovému bankovnictví. Počet potenciálních uživatelů e-governmentu tak stoupne na 5,5 milionu. Na konferenci Digitální Česko to dnes uvedl vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla.

Fotogalerie

Dosud lidé pro přihlášení do portálu občana využívali buď elektronickou občanku, nebo se přihlašují pomocí datových schránek. Nejnověji mohou také využívat službu MojeID od sdružení CZ.NIC, která umožňuje uživatelům zřídit si a centrálně spravovat svoji internetovou identitu.

Portál občana od roku 2018 postupně soustřeďuje všechny služby státu, které mohou lidé elektronicky využívat. Mimo jiné umožňuje podání daňového přiznání, generování výpisů z rejstříku trestů, katastru nemovitostí nebo z bodového hodnocení řidiče. Při spuštění portál nabízel 35 služeb, nyní jich má téměř 150. Design portálu by měly podle Dzurilly přejímat i další stránky, například weby ministerstev, portál podnikatele, portál hlavního města a podobně.

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavatele.

Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že se daří plnit cíle zákona o právu na digitální služby. Ten zakládá obecné právo komunikovat se státem digitální formou a vytváří právní rámec, díky kterému by do pěti let měly být digitalizovány všechny služby státní správy. "Jedeme podle plánu, mnoho služeb už můžeme dělat digitálně," řekl Babiš. S digitalizací podle něj souvisí až 200 chystaných legislativních změn.

Podle Dzurilly by mělo vzniknout kompetenční centrum, které by mělo do budoucna řešit vypisování veřejných zakázek, řešit jejich správnost a také umožnit hodnocení jejich přínosu.

Letos v červenci se k Portálu občana kriticky vyjádřil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Po kontrole uvedl, že ve skutečnosti bylo na portálu jen 29 služeb státní správy využitelných občany, vnitro totiž do služeb portálu započítává i ty služby, na které portál jen přesměrovává. O využití Portálu občana byl i podle NKÚ malý zájem, do konce loňského roku se do něj přihlásilo půl procenta dospělých občanů, uvedl úřad.

Prohlédněte si kompletní program konference

Během dvou dnů se účastníci zaměří na aktuálně rezonující témata, jako je například automatizace a robotizace práce, budoucnost mobility, umělá inteligence ve vztahu k bezpečnosti, bezpečnost v době kybernetických válek, digitalizace a vzdělávání, budoucnost vlády a demokracie nebo bezhotovostní společnost.

Prohlédněte si anotace jednotlivých doprovodných akcí a panelů konference

Pořadatelem konference Digitální Česko je Institut pro politiku a společnost. Konference se koná pod záštitou ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva vnitra, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a ministerstva zdravotnictví.