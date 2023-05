Digitalizaci přijímacího řízení na SŠ do roka nechce Bek zatím slibovat

Praha - Zda bude mít přijímací řízení na střední školy příští rok digitální podobu, bude podle ministra školství Mikuláše Beka (STAN) jasnější v září. Nechce riskovat spuštění digitalizace v nedostatečně připraveném systému. Novinářům před příchodem na jednání s premiérem Petrem Fialou (ODS) a hejtmany řekl, že změny musí projít legislativním procesem, výběrovým řízením a procesem zátěžových zkoušek. Několikrát zdůraznil, že za strukturu oborů na středních školách jsou zodpovědné regiony.

"Stát je v této situaci v roli toho, kdo má finální dohled, ale všechny nástroje jsou na straně krajů a Prahy," uvedl. Zároveň přiznal, že podoba přijímacího řízení je selháním na straně státu. Od dnešního jednání očekává dohodu na rychlém předávání dat z regionů.

Aby přijímací řízení na střední školy bylo v příštím roce jiné, musela by se jeho změna uskutečnit do prosince, míní hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN). Očekává, že jednání ve Strakově akademii se povedou i o financích a zřizování nových míst.

"Mohli bychom si říct, zda vláda uvolní peníze na navyšování kapacit nejen základních, ale i středních škol, a zda se dá prioritizace změně systému přijímacího řízení," uvedla. Šéf Asociace krajů a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) nechtěl předjímat výsledek jednání, na které hejtmany pozval premiér. Zmínil pouze, že vyhrocená je situace ve Středočeském kraji s blízkostí u Prahy, na jih Čech je podle jeho slov situace "vcelku dobrá".

Pecková uvedla, že Středočeský kraj se snaží upravit oborovou strukturu škol a rozšířit kapacity všeobecného vzdělávání tam, kde chybí. I v regionu jsou podle ní v počtu gymnaziálních míst velké rozdíly. Pomoct by mohla podle Peckové digitalizace přijímacího řízení. Poznamenala, že podle střednědobého plánu pro vzdělávání na roky 2019 až 2023 měla být první digitalizované přijímací řízení v roce 2022, ale nestalo se tak. "Změny se musí provést do prosince, aby přijímací řízení bylo jiné a to je strašně málo času," konstatovala.

Podle Beka problém není ve financích. "Je logistický. Problém je kapacita škol, tříd, pokrýt výuku lidmi pro tyto třídy," konstatoval. Čeká, že kraje budou "bleskově" předávat data o volných kapacitách. Pro případy deváťáků, kteří se na střední školy nedostali letos, neexistuje podle ministra ze stran státu jiná cesta, než se vstřícně postavit ke školám, které požádají o navýšení kapacit až na 34 dětí ve třídě.