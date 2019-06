Die Welt: Mafred Weber se předsedou Evropské komise nestane

Ilustrační foto - Manfred Weber, člen německé CSU a kandidát Evropské lidové strany na šéfa Evropské komise, sleduje v berlínském sídle CDU první odhady voleb do Evropského parlamentu.

Ilustrační foto - Manfred Weber, člen německé CSU a kandidát Evropské lidové strany na šéfa Evropské komise, sleduje v berlínském sídle CDU první odhady voleb do Evropského parlamentu. ČTK/AP/Markus Schreiber

Ósaka/Brusel/Berlín - Kandidát Evropské lidové strany (EPP) Manfred Weber se nestane předsedou Evropské komise. Podle německého listu Die Welt se na tom dnes dohodli představitelé zemí Evropské unie, kteří se účastní summitu největších ekonomik světa G20 v japonské Ósace. Německá kancléřka Angela Merkelová, jejíž strana Webera podporovala, podle Die Welt rozhodnutí již akceptovala.

Němec Weber byl lídrem Evropské lidové strany do nedávných voleb do Evropského parlamentu. EPP má v novém europarlamentu nejvíce křesel, a Weber se tak chtěl postavit jako lídr vítězné strany do čela Evropské komise.

Proti výběru nástupce Jeana-Claudea Junckera z takzvaných spitzenkandidátů se ale staví představitelé některých evropských zemí, například francouzský prezident Emmanuel Macron. Také premiéři zemí visegrádské čtyřky (V4; Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko) se dnes na schůzce v Praze shodli, že by do čela EK neměl získat většinu žádný z takzvaných spitzenkandidátů. Princip výběru předsedy EK z volebních lídrů podporuje naopak Německo.

Podle listu Die Welt se dnes v Ósace, kde se koná dvoudenní summit G20, sešli představitelé zúčastněných unijních zemí s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem a rozhodli, že Weber funkci předsedy EK nezíská. Německá kancléřka Angela Merkelová podle listu rozhodnutí přijala. Merkelová je členkou a bývalou předsedkyní Křesťanskodemokratické unie (CDU), sesterské strany bavorské Křesťanskosociální unie (CSU), jejímž členem je Weber. Konzervativní unie CDU/CSU je nejsilnějším národním uskupením v europarlamentní frakci EPP.

List Die Welt uvedl, že rozhodnutí odstavit Webera konzultovali představitelé unijních zemí z Ósaky i se zástupci jednotlivých frakcí europarlamentu.

Podle zdroje německého listu se chtějí předsedové států a vlád EU se zástupci Evropského parlamentu v následujících dvou dnech dohodnout na tom, zda v čele Evropské komise stane volební lídr socialistů, Nizozemec Frans Timmermans či někdo jiný z EPP. Nejčastěji se v této souvislosti hovoří o hlavním unijním vyjednavači pro brexit Michelovi Barnierovi, někdejší eurokomisařce za Bulharsko Kristalině Georgijevové či chorvatském premiérovi Andreji Plenkovičovi.

Rozhodnutí, kdo nahradí Junckera v čele EK, by mělo padnout na summitu EU v Bruselu, který se bude konat v neděli. Na něm budou šéfové států a vlád rozhodovat i o rozdělení dalších vrcholných funkci v EU.