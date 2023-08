Diamo ukončí činnost Dolu Frenštát v Beskydech, zahájí jeho likvidaci

Trojanovice (Novojičínsko) - Symbolickým vytěžením posledního okovu z Dolu Frenštát ukončí státní podnik Diamo činnost tohoto dolu a zahájí jeho likvidaci. V černouhelném dole v Trojanovicích se nikdy netěžilo, od roku 1991 je v konzervačním režimu a zásoby byly už před 20 lety odepsány.

Obec Trojanovice připravuje projekt na nové využití areálu. Přestavba by mohla začít po roce 2024 a trvat by měla do roku 2040. V areálu by pak měly být budovy pro podnikání i bydlení. Počítá se se vznikem beskydského návštěvnického centra s rozhlednou, se soukromou školou a školkou či podnikatelským inkubátorem. Celkové náklady se odhadují na 2,5 miliardy korun. Obec Trojanovice předpokládá, že část peněz získá z evropského programu spravedlivé transformace.

"Projekt nazvaný Cérka je nyní ve fázi přípravy. Máme hotovou studii proveditelnosti na rozvoj toho území. Musíme ji nyní upravit. Rozfázovat, abychom mohli říct, co uděláme jako první. V první etapě financované z fondu spravedlivé transformace," uvedl starosta Jiří Novotný (Naše Beskydy - SNK).

Areál je nyní ve správě státního podniku Diamo, který už zahájil jeho revitalizaci. Loni v létě začala nákladní auta na místo navážet materiál pro zasypání dvou šachet. Je potřeba navézt 200.000 tun zásypu. Následovat budou úpravy na povrchu. Chystá se demolice některých objektů.

Projekt Cérka má za cíl přeměnit dlouhodobě veřejně nepřístupnou zónu v majetku státního podniku Diamo na otevřené živé místo, které se stane dobrou adresou pro práci, bydlení i volný čas. "Jedinečná lokalita na úpatí Beskyd v území CHKO předurčuje budoucí charakter místa, kde velkou roli hraje příroda," uvedl starosta.