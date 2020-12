Dezinformacím o vakcíně na covid se daří i přes snahy platforem

Washington - Po devíti měsících pandemie má lidstvo na dohled vakcínu proti nemoci covid-19, za přílivu pozitivních zpráv ovšem sílí obavy z vlivu dezinformací o vyvíjených očkovacích látkách. Na internetu se i přes snahy platforem šíří konspirační teorie, podle kterých vakcíny lidem změní DNA nebo jsou navržené tak, aby způsobovaly zdravotní problémy. Dopady nepravdivých a zavádějících tvrzení o covidu-19 mezitím pociťují například zdravotní sestry ve Spojených státech, které popisují náročnou péči o koronavirové "skeptiky".

Dezinformace provází šíření viru SARS-CoV-2 prakticky od samého počátku a ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus už v únoru hovořil "infodemii", tedy o záplavě informací, z nichž mnohé nejsou důvěryhodné. S tím, jak postupuje vývoj potenciálních vakcín, se pozornost médií začala upírat k obsahu na toto téma.

"Vidíme, že se na sociálních sítích znovu a znovu objevují stejné, velmi rozšířené příběhy. A je velký rozdíl mezi těmito konspiračními teoriemi a opodstatněnými otázkami, které lidé v souvislosti s vakcínou mají, tedy jak se schvaluje nebo jak se testuje," shrnula Marianna Springová, která ve zpravodajské společnosti BBC monitoruje dění na velkých platformách.

Prý se setkává s divokými spekulacemi o tom, že vakcína je nástrojem zakladatele Microsoftu Billa Gatese pro "očipování" obyvatel. Jiné zase naznačují, že lidé po vakcinaci onemocní nebo umřou, a že očkování bude povinné. Podle nového článku americké televize NBC News je budoucí očkování proti covidu-19 vykreslováno jako záminka pro různé formy "kontroly populace" či jako dílo Satanovo.

Velké sociální sítě už roky zavádějí opatření pro potlačení nepravdivých informací o vakcínách a od vypuknutí pandemie přijímají i specifická pravidla související s koronavirem. Facebook, Twitter a YouTube nedávno oznámily, že chtějí v boji proti spikleneckým teoriím spolupracovat s vládami i vědci. Facebook minulý týden zablokoval vícero populárních stránek, které šířily dezinformace o očkovacích látkách včetně těch proti covidu-19.

Jenže obsah tohoto druhu už se podle všeho nešíří jen v komunitách s jasným "antivakcinačním" zaměřením. Podle Springové životní cyklus dezinformací často v těchto kruzích začíná, "ale velmi brzy, obzvláště, když se šíří velmi rychle... se začnou dostávat do průměrných výběrů příspěvků na sociálních médiích, do lokálních facebookových skupin, do rodičovských skupin".

Podrobně se této dynamice věnuje zmíněná analýza NBC News, podle které nový výzkum naznačuje, že větší hrozba pro důvěru veřejnosti pramení z "menších, lépe propojených" skupin na facebooku, kde se odpor proti vakcínám začal objevovat až v poslední době. Dosud nezveřejněný odborný článek údajně kromě rodičovských skupin zmiňuje také skupiny pro fanoušky jógy či pro milovníky zvířat.

Na dezinformace o vakcinaci proti covidu-19 minulý měsíc odkazoval i český ministr zdravotnictví Jan Blatný. Obavy v tomto směru přiživují průzkumy veřejného mínění, v nichž velká část dotázaných dává najevo zdrženlivost vůči očkovacím látkám vyvíjeným v rekordním tempu.

Dopady dezinformací mezitím ukazují další zprávy z USA, kde někteří zdravotníci popisují problémy s pacienty, kteří popírají hrozbu covidu-19, ačkoli jsou sami s touto chorobou hospitalizováni. V polovině listopadu vzbudily pozornost twitterové výpovědi sester působících v Texasu a Jižní Dakotě, magazín New York minulý týden přiblížil zkušenosti několika jejich kolegyň z dalších koutů země. Objevují se prý i pacienti, kteří péči odmítají, nebo na personál plivou a kašlou, zatímco odříkávají konspirační teorie o koronaviru.

"Docela hodně jsem si poplakala. Je to skoro jako proces truchlení. Oplakávám ztrátu toho, co jsem měla předtím: pacientů, kteří mi naslouchali a důvěřovali mi," uvedla zdravotní sestra ze Severní Karolíny. "Nikdy jsme neměli lidi, kteří si mysleli, že jim lžeme," řekla zase jedna její kolegyně ze státu Indiana.