Dezinformace o obilí z Ukrajiny se staly jedním z hlavních témat propagandy

Praha - Dezinformace týkající se obilí z Ukrajiny se staly jedním z hlavních propagandistických témat namířených proti Ukrajině. ČTK to dnes řekl mluvčí skupiny Čeští elfové Vít Kučík, skupina se zabývá monitoringem dezinformací na českém internetu. Ukrajinské obilí je často spojováno například s využíváním nepovolených pesticidů a dalších látek. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) však doposud v obilí původem z Ukrajiny ani dalších zemí nenašla žádné problematické vzorky.

Podle analýzy skupiny se dezinformace týkají zemědělské produkce z Ukrajiny ve stejné míře jako témata namířená proti podpoře Ukrajiny nebo dodávkám zbraní. Skupina monitoruje weby i sociální sítě. Na facebooku například vznikla skupina nazvaná Mouka z Ukrajiny a další tovar, kde se vyzývá k bojkotu řetězců a obchodů, kde se objeví zboží z Ukrajiny. Na sociální síti se šířil také příspěvek s moukou nazvanou "Banderka" od europoslance Ivana Davida zvoleného za SPD.

Téma pesticidů v ukrajinském obilí se začalo ve veřejném prostoru objevovat poté, co slovenská potravinářská inspekce odhalila zbytky zakázané látky v jedné z dodávek z Ukrajiny. Na Slovensku například zástupce strany Hlas-sociální demokracie tvrdil, že v zemi jsou desítky tisíc tun obilí z Ukrajiny, které nesplňuje hygienické normy. Kontroly ale žádné další případy kontaminace neodhalily.

Společnost Mlyn Kolárovo z jihu Slovenska po oznámení úřadů o kontaminované ukrajinské pšenici uvedla, že podle nové analýzy obilí příslušným předpisům vyhovuje. O dalším postupu by měl rozhodnout výsledek kontrolní analýzy v unijní laboratoři.

O ukrajinském obilí se jednalo tento týden i na sněmovním zemědělském výboru. Ředitel potravinářské inspekce Milan Klanica uvedl, že záchyt pesticidů ve vzorku z Ukrajiny na Slovensku byl těsně nad prahem detekce. Tlak na kontrolu produktů je podle něj značný a některé věci, které jsou založené na dezinformacích, se těžko vysvětlují. Doplnil, že inspekce testuje dodávky obilí i z jiných států EU, kde se může obilí smíchat s ukrajinskými dodávkami.

Děkan Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity Josef Soukup ČTK sdělil, že nález nadlimitního množství nepovolené látky neznamená, že zemědělský produkt je jedovatý. Upozornil na to, že jde o nesplnění hygienických, nikoliv toxikologických limitů.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) poslancům na výboru řekl, že dovoz produkce je tak nízký, že prakticky není co kontrolovat. Upozornil na to, že primární zodpovědnost za nezávadnost svých výrobků mají výrobci potravin. K vyjádření poslance Oldřicha Černého (SPD), které směřovalo k bezpečnosti ukrajinské produkce, řekl, že spekulace nebo náznaky o škodlivosti potravin, jsou krajně nešťastné a přispívají k šíření paniky. Černý mluvil mimo jiné o tom, že mouka z Ukrajiny se mohla už namlít do mouky i před půl rokem, a měly by se proto kontrolovat i pekárny.

Ministerstvo zemědělství také upozorňuje na řadu dezinformací, které se ve spojení s ukrajinským obilí objevují ve veřejném prostoru. Mimo jiné uvedlo, že mouka vyrobená z nevyhovující pšenice se ze Slovenska do ČR nedovážela.