Dezinfekční brány jsou podle vědce přehnanou reakcí na koronavirus

Praha - Vědec Tomáš Mikolov považuje dezinfekční brány, které bývají před vstupy do budov, za zbytečné a omezující. Expert na umělou inteligenci, jehož tvář se objevila na vítězné fotografii letošního ročníku Czech Press Photo (CPP), ale chápe a respektuje nařízení, některá jsou však podle něj přehnaná.

Fotogalerie

Dezinfekční brány instalované v září na Národním průmyslovém summitu v Praze vědci připomněly restrikce v zahraničí. "Začalo mi to připomínat omezení, která se na nás hrnou v posledních desetiletích. To, jak se zesílily kontroly na letištích, v Americe se musíte i vyzouvat, když jdete do letadla, je to dost otravné. Mně to moc nedává smysl, podle mě je to přehnaná reakce," řekl ČTK vědec, kterého v jedné z dezinfekčních bran zachytil fotoreportér ČTK Roman Vondrouš.

Vědec chápe a respektuje protivirová opatření vlády. "Přišlo mi ale, že reakce společnosti je přehnaná. Nerad bych viděl, že budeme mít před každým vchodem do budovy za rok vybudované brány, které nás budou zdržovat. Kdo ví, jaký efekt na naše zdraví bude mít třeba dezinfekce," uvedl muž, který neměl na vítězném snímku ani roušku, přestože bylo v té době doporučené ji nosit.

Ale právě to, že roušku neměl, pomohlo fotografovi pořídit úspěšný snímek. "Většina účastníků roušky měla. Pod nimi se emoce ztrácely. Tenhle pán roušku neměl. Začaly se tam mísit emoce v jeho tváři se zajímavým světlem. Dokreslily tak výslednou fotografii, její atmosféru a pocit z doby, která nás obklopuje a nemáme z ní nikdo radost," řekl Vondrouš.

Atmosféru ocenila i mezinárodní porota soutěže CPP, která zdůraznila i to, že fotografie vyvolává pocity izolovanosti, únavy, rezignovanosti a obav ze současné doby. Zvláštní pocity měl při průchodu branou i Mikolov.

"Měl jsem vícero pocitů. Nelíbilo se mi, že musím bránou procházet. Další věcí bylo, že jsem měl na sobě po dlouhé době boty, které mě tlačily. Možná že i to se pak objevilo na fotografii," uvedl s úsměvem muž, který se po deseti letech v zahraničí vrátil počátkem letošního roku do Česka a působí na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) Českého vysokého učení v Praze (ČVUT). Předtím s úspěchem pracoval pro Google, Facebook nebo Microsoft.

Že by na hospodářském summitu mohla vzniknout fotografie roku 2020, nečekal ani fotograf. "Představoval jsem si nudný summit, kde to bude jako na klasické tiskovce, které fotíme několikrát do roka. Pak jsem uviděl dezinfekční brány. Když jsem jí procházel, uviděl jsem to zajímavé světlo. Tam jsem si uvědomil, že by mohl vzniknout zajímavý obraz," řekl Vondrouš. I jemu připomněly brány bezpečnostní opatření na letištích.

Mladý vědec fotoreportéra ČTK přehlédl. "Nepamatuji si, že bych si všimnul, že nás někdo fotí. Takže pro mě to bylo potom překvapení, že fotka, která zachycovala mne, je nominovaná na tuto cenu," uvedl vědec.