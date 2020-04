Devítka hráčů Hradce Králové se vzdala výplat, snížené platy ve Varech

Hradec Králové/Karlovy Vary - Vedení hokejistů Hradce Králové se domluvilo s devíti hráči a generálním manažerem Alešem Kmoníčkem, že se vzdají odměn za březen a duben. U některých z nich se jedná jen o jeden měsíc. Již dříve klub po předčasném ukončení sezony kvůli pandemii koronaviru dal několika hokejistům výpověď. Vedení Karlových Varů se domluvilo s hráči a trenéry v rámci úsporných opatření při pandemii koronaviru na snížení platů do konce srpna.

Výplat se vzdali Radek Smoleňák, Lukáš Cingel, Aleš Jergl, Petr Koukal, Jakub Lev, Marek Mazanec, Filip Pavlík a Radovan Pavlík a Jakub Orsava.

"Chtěl bych všem výše uvedeným hráčům a generálnímu manažerovi alespoň touto cestou poděkovat, jelikož pomohli klubu v době, kdy to nejvíce potřebuje. Myslím, že jsme na správné cestě vše zvládnout a v plné síle vstoupit do nadcházející sezony," uvedl prezident klubu Miroslav Schön na webu Mountfieldu.

Kteří hráči dostali výpověď, klub opět nezveřejnil. Podle deníku Sport se jednalo o obránce Oskarse Cibulskise, Oscara Eklunda, Tomáše Linharta, Petra Šidlíka a útočníka Lukáše Žejdla.

Hradec Králové skončil v základní části extraligy devátý, v předkole play off sehrál 9. března první duel proti Karlovým Varům s diváky a vyhrál 3:1. O den později v odvetě před prázdným hledištěm podlehl 3:5. Následně byla sezona zrušena.

"Po vyhlášení nouzového stavu a ukončení extraligy jsme okamžitě zareagovali několika restriktivními opatřeními vědomi si toho, co nastane, a především s ohledem na povinnost chovat se s péčí řádného hospodáře," uvedl Schön. "Museli jsme reagovat na propad příjmů od partnerů a ze vstupného na domácí zápasy v play off. V tuto chvíli neznáme přesné číslo tohoto propadu, ale domnívám se, že bude přibližně osm až dvanáct milionů korun," podotkl.

"Zimní stadion byl uveden do jakéhosi nouzového režimu tak, abychom minimalizovali náklady, ale v souladu se všemi pravidly ho i nadále provozovali a připravovali na novou sezonu," prohlásil prezident klubu.

Chystá se jednat s partnery klubu. "Snažíme se zjistit jejich možnosti podpory pro následující sezonu. V tuto chvíli mě těší, že všichni partneři, které jsem oslovil, podporu i nadále přislíbili," řekl Schön.

Doufá, že pandemie koronaviru do další sezony nezasáhne. "Stále věřím, že nová sezona začne včas, hráči začnou trénovat a my již nebudeme muset sahat k dalším restriktivním opatřením. Pokud by však současná situace trvala i v květnu a třeba i další měsíce, máme připraven další krizový scénář," prohlásil Schön.

V takovém případě by se musel klub opět zabývat i výplatami. "Pokud hráči nezačnou z důvodu nouzového stavu trénovat, neměli by mít dle smlouvy nárok na žádnou odměnu. Ale jsme si vědomi, že i oni mají určité finanční povinnosti, takže se s nimi chceme domluvit na určitém kompromisu. Jednou z možností je postupovat dle doporučení ČSLH, kde se zjednodušeně hovoří o výplatě padesáti procent hráčské odměny u výplat vyšších než 50 tisíc korun. To však předbíhám, uvidíme," dodal Schön.

Chystá se prosazovat, aby se z extraligy kvůli ekonomickým dopadům koronaviru v nadcházející sezoně nesestupovalo.

V Karlových Varech budou mít snížené platy do konce srpna

Vedení hokejistů Karlových Varů se domluvilo s hráči a trenéry v rámci úsporných opatření při pandemii koronaviru na snížení platů do konce srpna. Krok, o němž klub informoval na svém webu, se od začátku dubna týká také dalších zaměstnanců.

Hráči A-týmu včetně hlavního trenéra Martina Pešouta budou pobírat o polovinu nižší plat. Hokejisté s nižšími odměnami, realizační tým A-mužstva, trenéři mládeže a ostatní zaměstnanci klubu přijdou o částku v rozmezí 20 až 25 procent.

"Byla to jasná volba. Všichni máme eminentní zájem na tom, aby klub dostal šanci přežít toto velmi těžké období. Všichni pevně věříme, že budeme nakonec schopni zahájit novou sezonu extraligy i všech mládežnických soutěží," uvedl k úsporným opatřením kapitán Václav Skuhravý.

Rozpočet klubu byl ořezán ve všech výdajových položkách. "Shodli jsme se na tom, že jiná cesta není možná. Čeká nás velmi těžké období a budeme doufat, že ho všichni společně zvládneme. Sestavili jsme krizový plán rozpočtu na sezonu 2020/21 a pevně věřím, že ve spolupráci s našimi partnery, sponzory a s podporou našich fanoušků a příznivců tento krizový rozpočet budeme schopni naplnit," prohlásil majitel klubu Karel Holoubek.