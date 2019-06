Devět z deseti odhalených výroben pervitinu v EU bylo v Česku

Ilustrační foto - Policie v centru Brna zadržela minulý týden přímo při činu trojici mužů, kteří vyráběli pervitin. Skončili ve vazbě, hlavnímu pachateli hrozí až desetiletý pobyt ve vězení. Na policejním webu to 7. dubna 2018 uvedl mluvčí Pavel Šváb. Na snímku je brněnská varna.

Ilustrační foto - Policie v centru Brna zadržela minulý týden přímo při činu trojici mužů, kteří vyráběli pervitin. Skončili ve vazbě, hlavnímu pachateli hrozí až desetiletý pobyt ve vězení. Na policejním webu to 7. dubna 2018 uvedl mluvčí Pavel Šváb. Na snímku je brněnská varna. ČTK/Policie ČR

Praha - Devět z deseti výroben pervitinu, které policisté v EU v roce 2017 odhalili, se nacházelo v Česku. Z celkem 298 jich v ČR bylo 264. Uvádí to Evropská zpráva o drogách, kterou dnes zveřejnilo Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA).

"Převážně se jedná o malé laboratoře provozované místními uživateli-dealery, kteří dodávají na domácí trh. V posledních letech se však objevila rozsáhlá zařízení provozovaná organizovanými zločineckými skupinami, které nepocházejí z Česka a jež vyrábějí metamfetamin pro ostatní evropské země," uvádí zpráva.

Podle vedoucího Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktora Mravčíka představuje pervitin hlavní problémovou drogu v Česku. "Podle našich odhadů se vyrobí v ČR ročně šest až sedm tun. Část putuje do zahraničí, zvlášť do Německa a příhraničních oblastí v Bavorsku a Sasku," uvedl Mravčík.

Podle evropské zprávy se metamfetamin, který se v Evropě zachytil, vyrábí "především v Česku". Malý počet laboratoří se objeví každoročně v Nizozemsku. "Někdy se jedná o poměrně velká zařízení, která vyrábějí hlavně pro trhy na Dálném východě a v Oceánii," uvádí evropská zpráva.

Velké varny byly ale i v Česku. Podle české zprávy o užívání drog z loňského roku za velkovýrobou stály organizované skupiny lidí s vietnamským původem a pokračoval trend přesunu výroby do Polska, ale i do Německa a Nizozemska. Odborníci už dřív uvedli, že se tak produkce přemisťovala k surovinám a uživatelům.

Hlavní surovinou pro výrobu pervitinu je pseudoefedrin. Ten je třeba v lécích na chřipku. Jejich výdej se v ČR reguluje od roku 2009. Dovážely se do roku 2015 z Polska, které pak ale také přikročilo k regulaci. "Pořád jsou surovinou preparáty s obsahem pseudoefedrinu, jejich zdroj je už ale jinde než v Polsku," poznamenal Mravčík.

Podle české zprávy o užívání drog hlavní zdroj představovala léčiva z Turecka. Do Česka se dostávala přes Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, Slovensko a Polsko. V Česku se objevily ale i léky, které nebyly pro evropský, ale pro asijský trh.

V roce 2017 unijní země nahlásily 9000 zachycení metamfetaminu neboli pervitinu. Celkem to bylo 662 kilogramů, z toho 93 kilogramů v Česku. V Turecku se zadrželo 658 kilogramů metamfetaminu.

Evropská zpráva zmiňuje i to, že policisté v EU odhalili i laboratoře na výrobu heroinu z morfinu, a to v Bulharsku, Česku, Španělsku a Nizozemsku. Podle autorů to naznačuje, že se "určitá část heroinu vyrábí v blízkosti spotřebitelských trhů v Evropě".

"V Česku to byla spíše výjimečná záležitost. Bylo to ojedinělé," dodal Mravčík.