Devět z 10 Čechů plánuje dovolenou v Česku, vede Šumava

Praha - Devět z deseti Čechů letos plánuje trávit dovolenou v Česku. Nejoblíbenější lokalitou je Šumava, vedou pobyty v hotelech a penzionech. Pro čtyři pětiny Čechů je při výběru dovolené zásadní lokalita, naopak za málo důležité považují dvě pětiny lidí riziko nákazy koronavirem. Vyplývá to z průzkumu iniciativy Zachraňme turismus zpracovaného výzkumnou agenturou STEM/MARK a projektem Česko v datech. Dovolená Čechů v tuzemsku může pomoci kompenzovat úbytek zahraničních turistů, který může pro cestovní ruch znamenat výrazný pokles a ohrožení zaměstnanosti.

Koronakrize zásadně změnila běžné uvažování o dovolené. Na dovolenou delší než šest nocí plánuje i v současné době vyrazit zhruba polovina Čechů. Devět z deseti má zájem o dovolenou v České republice, a to především na Šumavě, jižní Moravě nebo v jižních Čechách. "Nejoblíbenější formou dovolené jsou podle průzkumu poznávací výlety. Kromě respondentů starších šedesáti let, kteří po poznávání nejraději relaxují, míří Češi velmi rádi také k vodě," uvedl Tomáš Odstrčil z Česka v datech.

Při výběru dovolené je podle 83 procent dotázaných zásadní lokalita. S rozdílem deseti procentních bodů je na druhém místě kvalita stravování následovaná možnostmi aktivit a zážitků. Méně zásadní, ale stále důležitá, je cena ubytování či recenze. Dvě pětiny Čechů považují riziko nákazy koronavirem za nedůležité. Za dovolenou Češi plánují utratit nejčastěji od 5000 do 10.000 korun, přes 20.000 korun plánuje utratit 7,5 procenta dotázaných, jde především o domácnosti s příjmem nad 50.000 korun měsíčně.

Ve výběru letošních dovolených vedou pobyty v hotelech a penzionech, a to zejména u věkové kategorie 60+. Češi se zdráhají využít služeb sdíleného ubytování typu Airbnb, které se zamlouvají desetině dotázaných, ještě méně kladných odpovědí v průzkumu obdržely ubytovny či hostely. Kempy a karavany jsou třetí nejméně lákavou variantou, i když nejmladší kategorie lidí od 18 do 29 let je vnímá jako druhý nejlepší způsob ubytování.

Otázkou zůstává, jak moc českou ekonomiku zasáhne výpadek zahraničních turistů, pro které jsou dlouhodobě lákavé hotely. "Čím luxusnější, tím lépe. V českých pětihvězdičkových hotelech se loni ubytovalo pouze sedm procent Čechů a zbytek tvořili hosté ze zahraničí. Stejná situace byla i v hotelech, motelech a botelech se čtyřmi hvězdami," připomněl Odstrčil. Podle iniciativy Zachraňme turismus bude stěžejní přilákat české turisty do míst, kam obvykle jezdí zahraniční hosté.