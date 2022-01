Developeři: Vyšší úrokové sazby hypoték spekulační kupce neovlivní

Praha - Rekordní nárůst průměrné úrokové sazby hypoték neovlivní kupce, kteří kupují bydlení spekulačně pro pokrytí inflace růstem cen nemovitosti. Vyplývá to z vyjádření developerských společností, které dnes ČTK oslovila. Česká národní banka (ČNB) jako jeden z důvodů růstu inflace uvádí růst cen nájmů spjatý se zdražováním bytů.

Průměrná úroková sazba hypoték v prosinci stoupla na 2,99 procenta z listopadových 2,70 procenta. Sazba vzrostla podesáté v řadě, vyplývá z údajů Fincentra Hypoindexu, podle kterého byl nárůst nejvyšší od roku 2003, tedy od doby fungování ukazatele.

Podle výkonného ředitele Sekyra Group Leoše Anderleho za velmi strmý růst hypoték může opakované zvyšování úrokových sazeb ČNB. A další zdražování se očekává letos. "Vyšší cena peněz se navíc promítá i do nákladů developerských projektů. Lze tedy očekávat určité ochlazení realitního trhu, situace bohužel dopadá zejména na klienty, kteří kupují bydlení pro vlastní potřebu, pro investory je investice do realit díky vysokému inflačnímu očekávání stále atraktivní," uvedl Anderle.

Drahé hypotéky dopadnou negativně hlavně na ty, kdo potřebují řešit své bydlení – tedy na rodiny a mladé lidi, uvedla ředitelka strategie mezinárodního developera UDI Group Marcela Fialková. "Pro ně bylo vlastní bydlení již před zvýšením sazeb velmi špatně dostupné vzhledem k abnormálnímu růstu cen bytů. Za poslední roky se ceny vlastního bydlení zvedly v Česku nejvíce v celé Evropě. A to až na úroveň, kdy v Praze za tři metry bytu pořídíte auto," upozornila. Podobný vývoj cen je v krajských městech, kde jsou ale nižší příjmy než v Praze. Takto vysoké ceny podle ní nejsou dlouhodobě udržitelné.

Výkonná ředitelka Central Group Michaela Tomášková uvedla, že nová nařízení ČNB už od 1. dubna řadě lidem cestu k vlastnímu bydlení ztíží. "Zatímco nyní na pořízení bytu v hodnotě pět milionů korun stačilo našetřit 500 tisíc z vlastních zdrojů, od dubna bude třeba mít minimálně milion. Navíc si bude možné vzít úvěr jen do výše 8,5násobku čistého ročního příjmu," řekla.

Poptávka po nemovitostech je podle analýzy UniCredit Bank živena vírou v pokračující zdražování, a udržuje si charakter spekulační bubliny, vyplývá z ukazatele napětí na trhu nemovitostí UniCredit Bank, který dnes banka poskytla ČTK. Výhodnost investic do rezidenčních nemovitostí je podle banky v lednu meziměsíčně nižší kvůli růstu hypotečních sazeb. Indikátor na tento měsíc klesl meziměsíčně o 63 bodů na -1,79 procenta, čímž se investice do nemovitostí staly z finančního hlediska opět méně atraktivní.

"Silný meziměsíční růst hypotečních sazeb dále znevýhodnil nákup bytu v očích hypotékářů, zatímco růst výnosu desetiletého vládního dluhopisu zhoršil atraktivitu nemovitostí v očích vlastníků úspor relativně méně," uvedl analytik UniCredit Bank Jiří Pour.

Příležitost vydělávat na rozdílu relativně drahých nájmů a nízkých úrokových sazeb v ČR podle Poura vymizela už v květnu. Hrubá roční výnosnost nájemného klesla meziměsíčně o deset bodů na 3,54 procenta. Po zohlednění předpokládané fixní míry opotřebení nemovitostí odhadovaná čistá roční výnosnost činila 1,54 procenta.

"Do budoucna očekáváme pokračující růst výnosů vládních dluhopisů i hypotečních sazeb, což bude tlačit indikátor napětí hlouběji pod nulu a působit na zpomalování růstu cen nemovitostí v ČR. Ke zpomalování růstu cen nemovitostí by mohlo dojít podle našeho modelu již v letošním roce, a to poměrně prudce," uvedl Pour.

Ředitel rezidenčních projektů PSN Marek Padevět předpokládá, že se do dvou měsíců úroková sazba může pohybovat okolo pěti procent. "Ceny bytů klesat nemohou, protože stavební náklady rostou, cena práce na trhu roste a většina městských částí již žádá za povolení výstavby nemalý poplatek formou kontribuce, marže developerů je vesměs stále stejná. Dá se tedy předpokládat, že v roce 2022 bude cena nemovitostí stále růst, a to cca o deset procent," uvedl.