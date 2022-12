Developeři věří v oživení trhu na jaře, ke konci roku pak v pokles sazeb hypoték

Praha - Jen těžko se dá na českém realitním trhu odhadovat vývoj v příštím roce. V anketě ČTK se na nejistotě, kterou postupně vystřídá oživení a ke konci roku zřejmě i postupné snížení úrokových sazeb hypoték, shodli developeři. Někteří už letos oznámili, že některé projekty odloží, jiní plánují současnou krizi využít a rozšířit své akvizice například nákupem pozemků.

Na realitní trh dopadlo především zvyšování úrokových sazeb hypoték. Některé etapy výstavby proto pozastavil mimo jiné největší rezidenční stavitel Central Group. Ještě počátkem roku 2023 očekává trh velkou nejistotu, na jaře se ale u rezidenčního trhu podle expertů předpokládá oživení.

"Jde tradičně o jedno z nejsilnějších prodejních období, navíc lidé už překonají současný šok z energetické krize, inflace a celkové nejistoty, a to podpoří jejich chuť pořídit si nové bydlení nebo bezpečně investovat," uvedl mluvčí Central Group Ondřej Šťastný a jeho slova potvrdil například ředitel společnosti Geosan Development Petr Beneš.

Generální ředitel Ekospolu Evžen Korec si myslí, že zásadně ubudou především velké státní zakázky. Méně investovat budou i soukromé firmy, což se týká i bytové výstavby, řekl. Bude mnohem větší boj firem především o velké stavební zakázky a doba, kdy měly stavební firmy nasmlouvány kapacity na mnoho měsíců dopředu, definitivně skončila, odhaduje Korec.

K developerům, kteří chtějí krizi prostavět, patří například UDI Group. Ředitelka strategie firmy Marcela Fialková uvedla, že v Česku společnost mimo jiné dokončí svůj logistický park na dálnici D1 a nejspíše začne budovat bytové věže vedle obchodního centra Lužiny v Praze. "Krize je vždy příležitostí pro nákup vhodných pozemků a pro výstavbu. Na nákupy jsme letos uvolnili rekordní sumu čtyři miliardy korun," řekla Fialková.

Trh podle developerů oživí pokles hypoték, jenž se očekává v druhé polovině roku 2023. "Do té doby se možná trh do určité míry přizpůsobí, někteří lidé budou muset čerpat hypotéky s krátkými fixacemi, jiní najdou cestu formou zástavy jiné nemovitosti," řekl Adam Greguš, analytik JRD. Šťastný z Central Group dodal, že boom prodeje nových bytů přinese snížení úrokových sazeb hypoték a jejich přiblížení k úrovni tří procent, což by mohlo nastat v letech 2024 a 2025.

Snižování cen u novostaveb vzhledem k vysokým cenám stavebních prací a materiálů developeři neočekávají. "Aktuální projekty, které jsou ve výstavbě, byly vyprodány již začátkem roku 2022 a nově zahájené projekty budou dokončeny až začátkem roku 2025. Proto developeři nejsou pod tlakem snížit ceny bytů v novostavbách. Pokud vydrží nízká poptávka po novostavbách i v druhé půlce roku 2023 a začátkem roku 2024, mohlo by to vést k pozastavení výstavby nových projektů," řekl odborník na stavebnictví a reality z poradenské společnosti KPMG Josef Kupec.