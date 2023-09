Developer: Poptávka po nových bytech v druhém pololetí oživuje, ceny neklesnou

Praha - Poptávka po novém bydlení v letošním druhém pololetí oživuje a asi dál poroste. Podpořit by ji mohlo například zrušení jednoho z pravidel pro žádosti o hypotéku (DSTI), zásadní ale bude snížení úrokových sazeb. V důsledku rostoucí poptávky v kombinaci s nedostatečnou výstavbou zřejmě ceny nových bytů výrazně neklesnou. O průměrně 250.000 korun by cenu bytů mohla snížit plánovaná změna daně z 15 na 12 procent u nemovitostí do 120 metrů čtverečních. Naopak nájemné by mohlo každý rok vzrůst přibližně o deset procent. Vyplývá to z analýzy developerské společnosti Central Group a poradenské společnosti KPMG, kterou dnes jejich zástupci prezentovali na Summitu stavebního rozvoje.

Fotogalerie

"Lze očekávat, že postupný pokles úrokových sazeb povzbudí poptávku (po bytech). Nemusíme ale nutně čekat na okamžité snížení úrokových sazeb ze sedmi procent na procenta tři. Postupné snižování úroku bude mít psychologický efekt, který oživí poptávku po koupi nemovitostí,“ uvedl ekonom a partner KPMG Česká republika Pavel Kliment.

Poptávka po nových bytech podle obchodního ředitele Creditas Real Estate Tomáše Drábka dlouhodobě až dvojnásobně převyšuje nabídku, kterou výstavba není schopná naplnit. "Ve chvíli, kdy dojde k výraznějšímu oživení poptávky, nebude na trhu příliš co nakupovat a ceny nemovitostí porostou. Klesající úrokové sazby u hypoték a měnící se sentiment domácností, které budou po dlouhém období ekonomické nejistoty ochotné investovat do nového bydlení, dávají tušit, že se tato doba blíží," řekl Drábek.

Dušan Kunovský, šéf Central Group, již dříve uvedl, že aby výstavba pozemních staveb opět ve větším začala, je nutný pokles cen stavebních dodávek zhruba o 15 procent proti cenám účtovaným stavebními firmami v loňském roce. Podle Jaroslava Herana, generálního ředitele Metrostavu, to ale není reálné.

"Zlevnění stavebních materiálu očekáváme i do budoucna, zvyšovat se ale budou například náklady na mzdy. Po vyhodnocení několika nabídek z loňského podzimu a srovnáním s dneškem se ceny (materiálu) snížily v intervalu od šesti do devíti procent,“ řekl Heran.

Prodej nového bydlení od prvního pololetí minulého roku podle analýzy roste, zdaleka ale nedosahuje úrovně z jara 2022. Ceny nových bytů v Praze se pohybují okolo 150.000 korun za metr čtvereční.

Výše nájemného Praze podle Central Group a KPMG nadále roste a dosahuje průměrně zhruba 400 korun za metr čtvereční měsíčně. Přispívají k tomu i projekty nájemného bydlení od institucionálních investorů, u kterých je nájem v průměru o třetinu vyšší proti zbytku trhu. Takzvaného institucionálního nájemné bydlení jsou plně vybavené byty připravené k okamžitému nastěhování. Z dat poradenské společnosti BTR Consulting po porovnání s údaji poradenské společnosti Deloitte vyplývá, že cena nájemného v pražském institucionálním bytu v průměru činí 534 korun za metr čtvereční. Přestože jeho součástí jsou také poplatky za energie a služby, vyjde v průměru o téměř 150 korun za metr dráž, než je průměr u tradičních nájemných bytů.