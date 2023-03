Deváté kolo stávek proti penzijní reformě ve Francii provázely násilnosti

Paříž - Demonstranti dnes ve Francii zablokovali pařížské letiště, ochromili železniční dopravu a na některých místech se střetli s policií, uvedla agentura Reuters. V západofrancouzském městě Nantes použila policie proti protestujícím slzný plyn, v Rennes zase vodní děla. Po celé zemi se konalo další kolo stávek na protest proti prezidentovi Emmanuelovi Macronovi a jeho velmi nepopulární důchodové reformě, uzavřeny byly některé školy a kvůli stávce popelářů se na ulicích hromadily odpadky. Devátého kola manifestací se dnes podle ministerstva vnitra zúčastnilo 1,08 milionu lidí, podle odborářů až 3,5 milionu. Odbory svolaly na 28. března další kolo stávek a demonstrací.

Jak napsal list Le Parisien, protestující již brzy ráno zablokovali dálnici poblíž Toulouse na jihozápadě země a autobusové depo ve městě Rennes. Zablokovali rovněž letiště Charlese de Gaullea v Paříži a ochromili i provoz rafinerií. Až do pátku zablokovali terminál pro zkapalněný zemní plyn (LNG) v Dunkirku na severu Francie. Vysokorychlostní železniční spoje, regionální vlaky, pařížské metro a veřejná doprava v dalších velkých městech byly rovněž narušeny. Zrušeno bylo asi 30 procent letů z pařížského letiště Orly.

Protestující rovněž zablokovali dálnice a mimoúrovňové křižovatky, aby zpomalili provoz v okolí měst Lille či Lyon. Nedaleko Toulouse blokovaly dopravu hořící barikády na dálnici, kouř stoupal vysoko do oblak. Vlaky nejezdily ani v Marseille. Na severním předměstí Paříže několik desítek odborářů zatarasilo autobusové depo v Pantinu. Asi 200 vozidel tak během ranní dopravní špičky nemohlo vyjet. "Prezident by měl vzít v úvahu touhy a potřeby svého lidu. Není král, měl by lidem naslouchat," uvedla 48letá Nadia Belhoumová, jedna z řidiček autobusů, která se protestu účastnila.

Macron ve středu uvedl, že důchodová reforma musí vstoupit v platnost do konce roku. Prosazována přitom bude demokratickou cestou, ujistil v televizním rozhovoru. Interview se konalo dva dny poté, co vláda při speciální proceduře ustála hlasování poslanců o nedůvěře těsným rozdílem devíti hlasů, a tím nepopulární změny důchodového systému v parlamentu nakonec prosadila.

"Nejlepší odpovědí, kterou prezidentovi můžeme dát, je, že miliony lidí budou stávkovat a vyjdou do ulic," uvedl Phillippe Martinez, šéf odborového svazu CGT. "Lidé jsou hodně naštvaní, je to výbušná situace," řekl Martinez na úvod dnešního protestního shromáždění v Paříži. Odboroví vůdci vyzvali ke klidu, i oni ale dávali najevo svůj vztek a pobouření nad Macronovými prohlášeními, která nazvali "provokativními".

V Paříži se dnes protestů podle úřadů zúčastnilo 119.000 lidí, podle CGT až 800.000. V čele průvodu rychle propukly násilnosti: menší skupiny anarchistů na pořádkové síly házely dlažební kostky, lahve i pyrotechniku, rozbíjely okna či autobusové zastávky, zapalovali odpadkové koše a vyplenily restauraci s rychlým občerstvením McDonald's. Policisté museli na rozehnání protestujících použít slzný plyn, zadrželi celkem 26 lidí. Po celé Francii ale byly pochody převážně pokojné, uvedla agentura Reuters.

Protesty proti penzijní reformě, která mimo jiné počítá s postupným zvýšením věku odchodu do důchodu ze 62 na 64 let, se konají již od ledna. Většina proběhla pokojně, nespokojenost a zloba ale mezi protestujícími narůstá. Během posledních sedmi nocí se v Paříži a dalších městech konalo několik spontánních demonstrací, při kterých protestující zapalovali odpadkové koše a odehrály se i střety s policií.

Vláda musí zákon o penzijní reformě stáhnout, řekl televizi BFM Laurent Berger, předseda odborové konfederace CFDT, jež patří k největším v zemi.

Důchodová reforma je podle vlády nezbytná, jinak hrozí krach důchodového systému. Kromě zvýšení věku odchodu do důchodu se má zvýšit i počet odpracovaných let nutných pro získání plné výše penze. Díky reformě ale mají získat možnost dřívějšího odchodu do důchodu lidé, kteří začali pracovat velmi mladí nebo vykonávali vysoce náročné povolání, například v hlučném prostředí či v noci. Nově se má také započítávat mateřská či otcovská dovolená a například zvýšit minimální starobní důchod.