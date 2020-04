Deváťáci budou moct do škol na konzultace od 11. května

Praha - Deváťáci se budou od 11. května moct vrátit do škol, aby se mohli připravovat na přijímací zkoušky. Bude to dobrovolné a scházet se žáci budou moct na konzultacích do 15 osob. Rozhodla o tom dnes vláda při jednání o další vlně rozvolňování podmínek chování v epidemii. O změně informoval na tiskové konferenci po zasedání ministr školství Robert Plaga (ANO).

K 11. květnu bude obnovena také činnost zájmových kroužků mládeže, a to v počtu do 15 osob. Do provozu se vrátí i školské poradny. Ve stejný den bude možná i osobní přítomnost dětí na výuce v Základních uměleckých školách a jazykových školách ve skupinách do 15 osob.

Na vysoké školy se budou moct od 11. května vrátit studenti všech ročníků ve skupinách do 15 osob. Omezení počtu se nevztahuje na praktickou výuku a praxi. V omezeném režimu už fungují vysoké školy od minulého a tohoto pondělí postupně v omezeném režimu. Společné aktivity nyní mohou ale plnit pouze nanejvýše v pěti lidech.

K přijímacím zkouškám na maturitní obory se podle statistik Cermatu přihlásilo přibližně 95.000 dětí, z toho zhruba 70.000 z devátých tříd na čtyřleté obory. Na osmiletá gymnázia, na které se dělají přijímací zkoušky z pátých tříd, je zájemců přibližně 19.400 a na šestiletá gymnázia ze sedmých tříd základních škol asi 5600. Podmínky návratu do škol v době epidemie koronaviru pro poslední ročníky základních škol budou podobné jako v případě závěrečných ročníků středních škol, které se připravují k maturitám a závěrečným zkouškám.

Podmínky, které budou muset školy pro návrat žáků splnit, vysvětlí ministr Plaga společně s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) v pátek.