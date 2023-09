Devátá hvězda na Jantarovém schodišti slávy v Ostravě patří malíři Halberštátovi

Ostrava - Bývalý děkan Fakulty umění Ostravské univerzity (OU) Zbyněk Janáček na Jantarovém schodišti slávy v Dolních Vítkovicích v Ostravě odhalil hvězdu se jménem výtvarníka Eduarda Halberštáta. Jako jeho dlouholetý kolega se tohoto aktu ujal, protože šestaosmdesátiletý Halberštát se kvůli vážnému zdravotnímu stavu odhalení hvězdy nemohl sám zúčastnit.

Halberštát se narodil ve východočeském Ústí nad Orlicí, prakticky celý život ale s přestávkami pracoval v Ostravě - jako horník, později jako umělec a pedagog. "Dá se říct, že celý svůj produktivní život prožil v našem kraji. Jeho dílo je zastoupeno v řadě prestižních galerií nejen v České republice, ale i v zahraničí. Nezanedbatelnou roli má i jeho dlouholetá pedagogická činnost na Ostravské univerzitě," řekl organizátor Cen Jantar Aleš Honus.

Halberštát studoval na Akademii výtvarných umění v Praze a později na École des Beaux Arts v Paříži. Je zakládajícím členem mezinárodní tvůrčí skupiny Équipe des Pompiers, členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar a Umělecké besedy v Praze.

"Jeho dílo patří k tomu nejlepšímu ve svém oboru, a to rozhodně nejen na úrovni našeho kraje. Jako pedagog Ostravské univerzity jistě ovlivnil celou řadu studentů umění a formoval mladou generaci výtvarníků," řekl náměstek moravskoslezského hejtmana Lukáš Curylo (KDU-ČSL).

Janáček řekl, že Halberštát přistupoval k učení na OU vždycky nesmírně zodpovědně. "Pro něho to nebylo, že chodí do práce, ale on to poslání opravdu bral vážně. Trošku to zní pateticky, ale když se řeklo, že bude pedagogem, tak to dělal na 100 procent," řekl bývalý děkan.

Halberštát ve svém vzkazu účastníkům odhalení hvězdy uvedl, že si k Ostravě vytvořil srdečný vztah. Vzpomínal i na smutnou událost z roku 1960, která se stala jen několik stovek metrů od místa, kde je dnes hvězda s jeho jménem. "V květnu jsem pracoval na Dole Hlubina v rubání. Došlo zde k výbuchu, při kterém během několika vteřin zemřelo 54 kamarádů. Sám jsem byl dva dny před výbuchem přeřazen z rubání na jiné pracoviště, a to na ražbu překopu, což mne v osudné chvíli zachránilo," uvedl umělec.

Schodiště bývalé Vysoké pece číslo 1 v Dolních Vítkovicích zdobí hvězdy umělců, jejichž význam přesáhl hranice Moravskoslezského kraje a obdrželi kulturní Cenu Jantar za celoživotní přínos. První hvězdy v roce 2019 odhalili zpěvačka Marie Rottrová a fotograf Jindřich Štreit. Postupně k nim pak přibyly hvězdy výtvarníka Eduarda Ovčáčka, skladatele Milana Báchorka, jevištní výtvarnice Marty Roszkopfové, klavíristy Rudolfa Bernatíka, zakladatelky sboru Permoník Evy Šeinerové a fotografa Viktora Koláře.