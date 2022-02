Devadesátky byly s 2,23 milionu diváků nejsledovanějším seriálem za 18 let

Praha - Kriminální seriál Devadesátky vysílaný posledních šest nedělních večerů na ČT1 se stal s průměrnou sledovaností 2,23 milionu diváků nejsledovanější sérií za posledních 18 let. Nenechalo si jej ujít 47,5 procenta všech, kteří měli v danou dobu zapnutou televizi. Uvedla to dnes Česká televize.

Premiérová série České televize se stala televizním hitem začátku letošního roku. Do týdne po odvysílání jej odloženě na webu, vidělo 161.000 lidí, což je nejvyšší odložená sledovanost na internetu hned po seriálu Most!. Výrazně nadprůměrná byla i odložená televizní sledovanost. Celkový příspěvek odložené sledovanosti k živé televizní sledovanosti činil okolo 50 procent.

Současně u diváků boduje i dokumentární série Polosvět, který kriminální seriál dokresluje. Pět odvysíláních epizod Polosvěta si ve čtvrtek na ČT2 v průměru nenechalo ujít zhruba 560.000 diváků, při podílu na sledovanosti přesahující 12 procent. Nejsledovanější byl dosud čtvrtý díl zaměřený na nájemné vrahy. S celkem 711.000 diváků se stal nejsledovanějším nesportovním a nezpravodajským pořadem ČT2 od roku 2007. Poslední epizodu uvede kanál tento čtvrtek.

Vysokou oblibu Devadesátek potvrzuje i divácké hodnocení, které ve všech třech sledovaných parametrech dosahuje nadprůměrných hodnot. Diváci oceňovali zejména herecké výkony, inspiraci skutečnými případy a také práci maskérů. Nejsledovanějším dílem byl pátý, věnující se orlickým vrahům. Vidělo jej 2,41 milionu diváků, a epizoda se tak stala nejsledovanějším nedělním pořadem v hlavním vysílacím čase od začátku elektronického měření sledovanosti v roce 1997. Kriminální série oslovila přibližně stejně muže jako ženy (47:53), a to zejména ve věkové skupině 45 až 64 let, a následně ve skupině 25 až 44 let. Zájem o seriál stoupal se vzděláním diváků.