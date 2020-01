Dětské vaření rozvíjí i jiné schopnosti, třeba kreativitu

Washington - Vaření s dětmi není jednoduché. Příprava a následný úklid poté, co drobné ruce všude rozsypou moučkový cukr, si žádají trpělivost. Říká se ale, že vaření je forma umění, a pravda je, že je to i něco víc: je to způsob, jak naučit děti schopnostem zásadním pro 21. století, jako je kritické myšlení, kreativita a spolupráce, napsala v časopise Time šéfredaktorka edice America’s Test Kitchen Kids, která vydává kuchařky pro děti.

Děti vaření přiměje k zamyšlení nad souvislostmi s vnějším světem, když se zeptají, odkud jídlo pochází nebo na původ receptu. Umožní jim upotřebit v jiném kontextu to, co se naučily ve škole.

Častými úkoly při vaření je odměřování surovin, vážení nebo válení těsta na konkrétní rozměr, což prověří matematické schopnosti mladých šéfkuchařů.

Vaření rovněž ukáže, jak funguje věda v běžném životě. Například taková majonéza: po žloutcích, citrónové šťávě, hořčici, cukru a soli přichází na řadu olej, který se přidává po troškách do misky nebo mixéru, dokud nevznikne hladká, krémová emulze. Některé děti ale postupují zbrkle, olej přidají najednou a výsledkem je podivná tučná hmota. Naskytne se tak příležitost vysvětlit jim, že olej a vodu nelze obvykle smíchat.

Kuchařské neúspěchy, jako je tento, ale také úspěchy pomáhají rozvíjet dětskou houževnatost. Vaření kromě praktických dovedností rovněž posiluje charakter. Děti vede k tomu, aby spolupracovaly s ostatními, a buduje jejich sebedůvěru, když si mohou samy zabalit svačinu, upéct pamlsky na výlet nebo pomáhat ostatním s večeří.

Díky vaření jsou děti také otevřenější novým jídlům, která by jinak možná ani neochutnaly. "Jedenáctiletý Jad nikdy nejedl quinou, ale jednou vyzkoušel recept na quinoou s bylinkami. Jeho rodiče pak říkali, že ho tato nová ingredience tak nadchla, že jídlo uvařil pro svou rodinu hned další večer, a od té doby je quinoa součástí jejich domácího jídelníčku," napsala Molly Birnbaumová.

Nejlepší na vaření s dětmi ale samozřejmě není rozvíjení schopností a udílení životních lekcí, ale vzpomínky, které na tyto chvíle zůstanou. Rodiče totiž nakonec šťastně zapomenou na nepořádek, který dětské pokusy v kuchyni doprovázel.