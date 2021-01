Dětské přídavky se možná zvýší, má je dostat víc rodin

Praha - Přídavky na děti se možná zvýší zhruba o čtvrtinu. Rozšířit by se měl také okruh rodin, které na ně mají nárok. Změny přinese vládní novela o sociální podpoře, kterou v dnešním úvodním kole podpořila Sněmovna. Ročně by to mělo stát 3,6 miliardy korun navíc. Předlohu nyní projedná sociální výbor. Bude na to mít měsíc místo obvyklých dvou.

Opoziční ODS, KDU-ČSL a TOP 09 vetovaly snahu vlády o schválení předlohy zrychleně už v prvním čtení. "Nemáme problém s valorizací. Jsme proti rozšíření okruhu příjemců," řekl předseda poslanců občanských demokratů Zbyněk Stanjura. Mnohem lepší krok podle něj bylo snížení daní, které nastalo od ledna zrušením superhrubé mzdy.

O rozšíření okruhu rodin se vedl v koalici spor, nesouhlasilo hnutí ANO. Předsedkyně sociálního výboru Jana Pastuchová (ANO) ocenila, že se o tom bude moci ve výboru debatovat. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) naopak varovala, že pokud novela nebude účinná od plánovaného dubna, 12.000 dětí o přídavek v souvislosti s poklesem daní přijde. "Některým pracujícím rodinám se celkový příjem sníží," uvedla.

Poslankyně KSČM Hana Aulická Jírovcová míní, že novela v plné míře nepřinese slibovaný efekt podpory pracujících rodin. Zvýšení případavků KSČM podporuje, ale rozšíření okruhu rodin by nahradila zvýšením slevy na dani.

Maláčová označila nynější přídavky za chudinskou dávku, protože se nezvyšovaly zhruba 12 let. Navrhovaný růst zdůvodnila i koronavirovou krizí. Ministryně poznamenala, že rodiny s nižšími příjmy peníze hned utratí a peníze se tak dostanou do ekonomiky.

Přídavky by měly vzrůst podle novely o 26 procent. Nárok by měly mít nově rodiny s příjmy do 3,4násobku životního minima místo nynějšího 2,7násobku. Veto zrychleného schvalování předlohy znamená, že by mohla být účinná zhruba od července.

Pokud by byla novela přijata beze změn, dávku by pobíralo podle informací v důvodové zprávě asi 490.000 dětí. Nyní ji má zhruba 240.000 dětí. Roční výdaje na příspěvky v součanosti činí asi 2,3 miliardy korun.

Děti do šesti let nyní dostávají 500 korun měsíčně, od šesti do 15 let 610 korun. Dávka pro lidi od 15 do 26 let činí 700 korun za měsíc. V rodinách, kde aspoň jeden z rodičů pracuje, podniká, je na rodičovské, nemocenské, ošetřovném či v důchodu, je dávka o 300 korun vyšší. Podle novely se bude nově vyplácet podle věku dítěte 630 korun, 770 korun a 880 korun. Rodiny s pracujícím rodičem budou mít dávku nadále o 300 korun vyšší, tedy 930 korun, 1070 korun a 1180 korun měsíčně.