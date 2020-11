Dětské dlužníky a změny v oddlužení Sněmovna neprojednala

Praha - Předlohy k řešení dětských dluhů a ke zmírnění procesu oddlužení dnes Sněmovna v úvodním kole neprojednala. V sále už odpoledne nebyl dostatečný počet poslanců, aby mohli hlasovat například ani o samotném návrhu programu mimořádné schůze. Situace vyvolala mezi poslanci debatu i spory. Další postup by měl být znám až po jednání vedení dolní komory začátkem prosince.

"Jsem zděšená, tohle je hanba," prohlásila za iniciátory schůze Kateřina Valachová (ČSSD). Naznačila, že za nedostatečným počtem poslanců je i klub ANO. Mluvilo se ale i o občanských demokratech. Místopředseda frakce ODS Marek Benda uvedl, že vedení Sněmovny se již dříve dohodlo na podobě schůzí v tomto týdnu a nynější mezi nimi nefigurovala. "Je to jenom truc menšinové části této Sněmovny, že si něco musí vynutit předčasně," uvedl. O nedodržování dohod a schválnostech, při nichž se jen vede politický boj, mluvil také místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip (KSČM).

Piráti a lidovci poukazovali na to, že někteří poslanci v sále nebyli podle nich záměrně přihlášení k hlasovacímu zařízení. Lidovec Marek Výborný uvedl, že ho mrzí, že se dětští dlužníci stali rukojmím sporů mezi koaličními ANO a ČSSD kvůli schválené podobě daňového balíčku. Šéf sociálnědemokratických poslanců Jan Chvojka ale kontroval, že jde o ukázku rozporu mezi ODS a KDU-ČSL, které nedávno spolu s TOP 09 uzavřely memorandum o volební spolupráci.

Za co nejrychlejší projednání změn v oddlužení, jak vyplývají z evropské směrnice, se přimlouval Jan Farský (STAN). Poukazoval na to, že předlužení lidé nyní nebudou chtít do osobního bankrotu vstupovat, protože budou čekat na mírnější podmínky.

Za projednání obou předloh se přimlouval také předseda poslanců SPD Radim Fiala, jde podle něho o závažná témata. "Jsme připraveni sedět tu i o víkendu," prohlásil.

Ke zvýšení počtu poslanců v jednacím sálu nevedla ani krátká přestávka, naopak jich ještě o něco ubylo. Překvapení nad tím vyjádřil předseda pirátské frakce Jakub Michálek. "Část osob už opustila jednací sál, hlavně v lavicích přede mnou," konstatoval.