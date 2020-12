Dětské časopisy vycházejí desítky let, jejich náklady ale klesají

Praha - Některé tuzemské dětské časopisy jako ABC, Sluníčko, Mateřídouška nebo Čtyřlístek vycházejí již desítky let, jejich náklady však klesají. Například titul Mateřídouška, který letos letos slaví 75. výročí svého vzniku, vychází nyní v měsíčním nákladu 25.000 kusů, někdejších skoro 350.000 výtisků je už jen dávnou vzpomínkou. Populárního Čtyřlístku se na vrcholu slávy tisklo 220.000 exemplářů a v trafikách se po každém novém vydání jen zaprášilo. Dnes se počty výtisků pohybují kolem čtvrtiny toho, co se prodávalo v 80. letech minulého století. Vyplývá to ze zjištění ČTK.

Za poklesem zájmu o časopisy pro děti a mládež stojí zejména nová média. U starších dětí je patrný přesun na internet nebo k elektronickým zařízením. Řada časopisů je nucena na nové trendy reagovat, a nabízí proto tradiční tituly i v nových moderních formátech. Přibyla atraktivní témata - počítače, geocaching nebo články o filmech. Například na obálce Mateřídoušky, kterou zdobí logo vytvořené Josefem Ladou, se v uplynulých letech objevili třeba Harry Potter, náctiletí upíři či animovaní Mimoni.

Mateřídouška vychází nepřetržitě od 19. prosince 1945. Již od prvních čísel byly součástí časopisu komiksy, básničky a pohádky. Později se obsah rozšířil o reportáže ze světa lidí i zvířat a aktuální témata. Nyní děti v Mateřídoušce najdou ještě karton na vystřihovánky, únikovou hru a nechybí ani tipy, jak se zabavit ve volném čase. Součástí každého čísla je také ilustrované luštění.

"Časopis Mateřídouška připravujeme s cílem dětského čtenáře nejen pobavit, ale také mu přinést co nejzajímavější informace z různých oblastí. Ovšem i stránky se vzdělávacími prvky jsou v Mateřídoušce koncipovány tak, aby se u nich děti především dobře bavily," uvedla šéfredaktorka Petra Slušňáková.

Čtyřlístek je český fenomén, který podobně jako o něco starší Mateřídoušku nebo Sluníčko čte už několikátá generace dětí. Časopis původně vycházel osmkrát či devětkrát ročně, a to podle toho, jak se autorům i nakladatelství dařilo řešit různé problémy, například nedostatek papíru. Čtyřlístek představoval pro řadu Čechů první kontakt se světem kreslených příběhů. "Naprostá většina českých výtvarníků a českých komiksových čtenářů začínala právě na Čtyřlístku," tvrdí odborník na tento druh literatury Tomáš Matějíček. Není proto divu, že jeho duchovní otec Jaroslav Němeček v roce 2007 dostal cenu Muriel za přínos českému komiksu.

Čtyřlístek má i podobu celovečerních filmů Čtyřlístek ve službách krále a Velké dobrodružství Čtyřlístku. Za příběhy čtveřice zvířecích přátel stojí rodinná firma Němečkových. Dnes je někdy čtou vnuci těch, kdo si v roce 1969 koupili první číslo. Originální výtisk Vynálezu profesora Myšpulína patří k ceněným relikviím a jeho cena se může vyšplhat do desetitisícových částek. Sběratelskou raritou je i zvláštní parodické černobílé číslo nazvané Dětem vstup zakázán, které v roce 2003 vydala skupina mladých výtvarníků v pouhých 111 exemplářích.

Po listopadu 1989 se časopisy musely potýkat s novou zahraniční konkurencí. Od roku 1990 vycházel v Mladé frontě Filip (dříve Pionýr). V roce 1993 se změnil jeho název na Filips, pod kterým byl vydáván do roku 1995. V letech 1993 až 1994 vycházel také titul Filip pro -náctileté (Prostor). Vydavatelství N Press vydávalo v letech 1996 až 1998 měsíčník Čágo belo šílenci!, který byl spojený s moderátorkou Terezou Pergnerovou. Další hudebně-kulturní magazín pro náctileté Poplife vydávala v letech 1994 až 1999 společnost Runo. Největším konkurentem těchto titulů byl nejčtenější časopis pro teenagery Bravo, který však z ekonomických důvodů od konce roku 2015 již nevychází.

Časopisy ABC, Sluníčko a Mateřídouška, které nedávno doplnil časopis Nedělníček, vydává společnost Czech News Center, součást koncernu Czech Media Invest kontrolovaného společně Danielem Křetínským a Patrikem Tkáčem. Druhý z nejsilnějších mediálních domů na českém trhu, Mafra, nabízí dvouměsíčník Luštění pro děti. Produkce dalších časopisů pro děti je pak rozdělena mezi různá vydavatelství. Například časopis Méďa Pusík, který děti čtou od roku 1991, vydává Pražská vydavatelská společnost. Vydavatelství Egmont nabízí časopis pro mladé dívky Barbie, naopak ukončeno bylo vydávání časopisu pro dospívající dívky Top dívky u společnosti Axel Springer.