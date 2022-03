Dětská nemocnice v Mariupolu se stala terčem náletu

Kyjev/Moskva - Dětská nemocnice v Mariupolu na jihovýchodě Ukrajiny se dnes stala terčem ruského náletu, informovaly ukrajinské úřady. Pod troskami se nacházejí děti, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociální síti. Počet obětí neupřesnil. Podle gubernátora Doněcké oblasti si útok vyžádal 17 zraněných. Prezident zásah označil za zvěrstvo a vyzval mezinárodní společenství k okamžitému vyhlášení bezletové zóny nad Ukrajinou.

Podle prvotních zpráv z obléhaného Mariupolu se terčem ruského ostřelování a bombardování staly dětská nemocnice a porodnice. Úřady v první zprávě uvedly, že podle očitých svědků je zraněných a mrtvých zřejmě velké množství a škody jsou kolosální. Gubernátor Doněcké oblasti Pavlo Kyrylenko zatím potvrdil 17 zraněných z náletu. Podniknutý byl podle něj v době dohodnutého příměří, které mělo umožnit evakuaci civilistů.

"Mariupol. Přímý zásah ruských vojsk do porodnice. Pod troskami jsou lidé. Pod troskami jsou děti. Je to zvěrstvo!" uvedl Zelenskyj podle listu Ukrajinska pravda. Prezident podle deníku položil otázku, jak dlouho ještě bude svět spolupachatelem tím, že ignoruje teror. "Okamžitě uzavřete nebe! Okamžitě zastavte vraždění! Máte (k tomu) sílu. Ale zdá se, že ztrácíte lidskost," prohlásil.

Mariupolská radnice zveřejnila video se záběry poničené dětské nemocnice. Město na březích Azovského moře čelí ruskému útoku prakticky od začátku invaze před dvěma týdny.

Od začátku ruské invaze přišlo v obléhaném městě se zhruba 400.000 obyvateli o život nejméně 1170 civilistů, uvedl dnes zástupce starosty Serhij Orlov podle tiskových agentur. Tyto údaje nebylo možné ověřit z nezávislých zdrojů. Ve městě dnes do masového hrobu pochovali 47 obětí. Lidé jsou v Mariupolu bez vody, tepla, elektřiny a plynu. Musí si rozpouštět sníh, aby se mohli napít, dodal Orlov.

Ukrajinští civilisté mají být evakuováni šesti koridory, boje ale pokračují

Šest koridorů by mělo dnes posloužit k evakuaci ukrajinských civilistů z několika měst včetně obléhaného přístavu Mariupol. Válka na Ukrajině pokračuje od 24. února a ruská armáda podle posledních informací ostřeluje města Charkov, Černihiv, Sumy a Mariupol; v Severodoněcku zahynulo v úterý deset lidí. Spojené státy ve snaze posílit obranu NATO přesouvají dvě baterie raketového systému Patriot do Polska, avšak Pentagon nesouhlasí se záměrem Varšavy předat Kyjevu polské stíhačky MiG-29 prostřednictvím USA. Není jasné, jakou naději představuje na čtvrtek naplánovaná schůzka ministrů zahraničí Ukrajiny a Ruska v Turecku, která bude setkáním na nejvyšší úrovni od zahájení bojů. Řada zemí zesiluje tlak na Rusko vyhlašováním nových sankcí.

Nejpalčivějším problémem je nyní na Ukrajině situace civilistů v mnoha městech. Podle dnešních zpráv by mělo být k jejich evakuaci k dispozici šest humanitárních koridorů a ruská armáda podle ukrajinské vicepremiérky Iryny Vereščukové souhlasila s příměřím mezi 08:00 a 20:00 hodinou. Podle Ruska se má evakuovat z pěti měst, příměří se týká Enerhodaru, Sum, Mariupolu, Volnovachy a Izjumu. Jeden koridor má podle Ukrajinců zahrnout i města Vorzel, Buča, Borodjanka, Irpiň a Hostomel. Ukrajina přitom odmítá ruský návrh evakuovat Ukrajince do Ruska či Běloruska, evakuační trasy míří do Záporoží a Pokrovska.

Ruské jednotky ale stále útočí a podle ukrajinských zdrojů ostřelovaly soukromé domy v Mykolajivské, Žytomyrské, Sumské, Charkovské a Luhanské oblasti.

Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová dnes prohlásila, že ruská operace postupuje podle plánu a že Rusko dosáhne svého cíle, kterým je zajištění neutrálního statusu Ukrajiny. Zároveň vyzvala USA, aby světu vysvětlily, proč podporují to, co Moskva označuje za ukrajinský vojenský biologický program.

Znepokojení vyvolávají zprávy o jaderných provozech na Ukrajině. Mezinárodní agentura pro atomovou energii ztratila spojení se systémy, které monitorují bezpečnostní situaci v odstavené elektrárně Černobyl. Záporožská jaderná elektrárna je podle Ruska plně pod kontrolou ruské národní gardy a zaměstnanci pracují v běžném režimu. Šéfka českého úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová uvedla, že přes ztrátu on-line přenosu dat a stále obtížnější zajištění komunikace s personálem v Černobylu a Záporožské jaderné elektrárně je dost údajů o radiační situaci na celém území Ukrajiny a v sousedních zemích a nic neukazuje na zhoršení. Vážnější je podle ní situace zaměstnanců.

Ačkoli NATO podporuje Ukrajinu v boji proti Rusku, USA nepovažují za přijatelný záměr Varšavy poskytnout Kyjevu polské stíhačky MiG-29 prostřednictvím USA. Mluvčí Pentagonu John Kirby řekl, že pro polský návrh není odůvodnění. Podle něj musí o přesunu letadel, která patří Polsku, rozhodnout polská vláda. Rusko dříve varovalo, že podporu ukrajinských vzdušných sil třetí stranou by považovalo za zapojení takové země do konfliktu.

Pentagon nicméně ohlásil přesun dvou baterií raketového systému Patriot do Polska s tím, že tato technologie "nebude žádným způsobem podporovat jakékoli útočné operace", ale že jde o preventivní ochranné opatření proti případnému dopadu ruských raket na polské území.

Ruské ministerstvo obrany dnes zveřejnilo to, co označilo za originál tajného lednového rozkazu o přípravě ukrajinského útoku na Donbas, jehož část ovládají proruští separatisté. Kyjev tuto informaci zatím nekomentoval. Nutnost chránit obyvatele Donbasu je jedním z argumentů Moskvy pro zahájení války.

Dosavadní boje podle různých agentur vyhnaly z Ukrajiny přes dva miliony lidí, podle Moskvy uprchlo 140.000 osob do Ruska.

Rusko mají v agresi brzdit rozsáhlé sankce, k nimž dnes Británie připojila povinnost zadržet jakákoliv letadla na britských letištích napojená na ruské občany a firmy. USA v úterý zakázaly dovoz ropy, plynu a uhlí z Ruska, Británie chce dovoz ropy a produktů z ní z Ruska ukončit do konce roku. EU připravuje novou sérii sankcí proti 100 Rusům.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová řekla, že EU nakoupila dostatek zkapalněného zemního plynu (LNG), aby byla do konce zimy nezávislá na ruském dovozu. Ruský plynárenský podnik Gazprom oznámil, že dodávky plynu do Evropy přes Ukrajinu pokračují jako obvykle v objemu 109,5 milionu metrů krychlových denně.

Američtí zákonodárci se v úterý dohodli na poskytnutí 13,6 miliardy dolarů (314 miliard korun) na humanitární, vojenskou a ekonomickou pomoc Ukrajině a spojencům USA v Evropě. Součástí balíku jsou i peníze pro země, které přijímají nejvíce ukrajinských uprchlíků. Mezinárodní měnový fond (MMF) podle šéfa ukrajinské centrální banky Kyryla Ševčenka schválil Ukrajině 1,4 miliardy dolarů (32 miliard Kč) jako nouzovou pomoc.

Z Ruska dále odcházejí velké firmy nebo tam přerušují činnost, čerstvě je mezi nimi francouzská technologická společnost Dassault, která přerušuje činnost také v Bělorusku. Své pobočky dočasně v Rusku uzavřely McDonald's, Starbucks, L'Oréal, Coca-Cola a PepsiCo.

K dezinformacím šířícím se kvůli ukrajinsko-ruskému konfliktu přibyly zprávy o údajném ohrožení stability českého bankovního sektoru v souvislosti s krachem Sberbank CZ. Česká národní banka společně s Českou bankovní asociace je označily za zcela nepodložené a upozornily, že takové informace lze hodnotit jako šíření poplašné zprávy.

