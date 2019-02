Detroit - Vedení hokejistů Detroitu zařadilo útočníka Martina Frka na listinu volných hráčů, odkud si jej může vybrat jiný zájemce v NHL. Pětadvacetiletý český hráč se v sestavě Red Wings naposledy objevil začátkem února.

Frkovi po sezoně, v níž odehrál jen 25 zápasů z dosavadních 57, které mají Red Wings za sebou, vyprší roční smlouva na 1,05 milionu dolarů. Začátkem července se může stát chráněným volným hráčem. Karlovarský odchovanec si dosud během ročníku připsal gól a čtyři nahrávky.

Detroit draftoval Frka v roce 2012 v druhém kole na 49. pozici, ale NHL si český útočník zahrál v jeho dresu až v minulé sezoně. V 68 utkáních si připsal 25 bodů za 11 branek a 14 asistencí. Na kontě měl už předtím dva starty v NHL za Carolinu ze sezony 2016/17.

Hurricanes jej získali v říjnu 2016 z listiny volných hráčů, kam Detroit zařadil Frka při pokusu poslat jej na farmu do Grand Rapids. Po měsíci se stejným způsobem vrátil k Red Wings, protože jej na tzv. waiver list zařadila i Carolina. Celkem má Frk v NHL na kontě 95 startů a 30 bodů za 12 gólů a 18 přihrávek.

Detroitu hrozí, že se potřetí za sebou nedostane do play off. S 51 body patří mezi nejhorší týmy soutěže a na poslední postupovou pozici do vyřazovacích bojů o Stanley Cup má velké manko 14 bodů.