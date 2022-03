Detroit v duelu týmů ze dna tabulky NBA zdolal Orlando díky 51 bodům Beye

Orlando - Basketbalisté Detroitu ovládli souboj dvou nejhorších týmů Východní konference NBA a porazili Orlando na jeho hřišti 134:120. A to zejména díky Saddiqu Beyovi, který si 51 body vytvořil nový osobní rekord. Detroit se tak v tabulce poslednímu Orlandu vzdálil na rozdíl jedné výhry, navíc má zápas k dobru.

Dvaadvacetiletý Bey měl dosud na kontě nejvíc 34 bodů z lednového zápasu s Milwaukee. Ani v NCAA nikdy neskóroval víc. Tentokrát však střelecky explodoval, když deseti trefenými trojkami vyrovnal rekord klubu a s 51 body se stal už čtvrtým hráčem za posledních pět dní, který v NBA překonal padesátibodovou hranici.

"Tento týden bylo hodně skvělých výkonů a to mě inspirovalo. Když jsem do zápasu vstoupil 21 body za první čtvrtinu, získal jsem sebevědomí a snažil se dál útočit. Jsem rád, že to vyšlo a mohl jsem ukázat, co ve mě je," řekl Bey. "Budování týmu bývá často ošklivé, ale občas to přinese krásné momenty jako dnešní výkon Saddiqa," dodal trenér Detroitu Dwane Casey.

Bey dal sám jen o jednu trojku méně než celý tým Orlanda. To táhl Franz Wagner s 26 body.

Výsledky NBA:

Orlando - Detroit 120:134. Tabulka NBA:

Východní konference: Atlantická divize: 1. Philadelphia 68 42 26 61,8 2. Boston 70 42 28 60,0 3. Toronto 69 39 30 56,5 4. Brooklyn 70 36 34 51,4 5. New York 69 29 40 42,0 Centrální divize: 1. Milwaukee 70 44 26 62,9 2. Chicago 69 41 28 59,4 3. Cleveland 69 39 30 56,5 4. Indiana 70 23 47 32,9 5. Detroit 70 19 51 27,1 Jihovýchodní divize: 1. Miami 70 46 24 65,7 2. Charlotte 70 35 35 50,0 3. Atlanta 69 34 35 49,3 4. Washington 68 29 39 42,6 5. Orlando 71 18 53 25,4 Západní konference: Jihozápadní divize: 1. Memphis 70 48 22 68,6 2. Dallas 69 43 26 62,3 3. New Orleans 69 28 41 40,6 4. San Antonio 70 27 43 38,6 5. Houston 69 17 52 24,6 Severozápadní divize: 1. Utah 69 43 26 62,3 2. Denver 70 42 28 60,0 3. Minnesota 71 41 30 57,7 4. Portland 68 26 42 38,2 5. Oklahoma City 69 20 49 29,0 Pacifická divize: 1. x-Phoenix 70 56 14 80,0 2. Golden State 70 47 23 67,1 3. LA Clippers 72 36 36 50,0 4. LA Lakers 69 29 40 42,0 5. Sacramento 71 25 46 35,2 Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.