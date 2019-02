Ilustrační foto - Budova brněnského hlavního nádraží na snímku z 5. února 2019. Nájemce objektu Brno New Station Development (BNSD) předpokládá, že do konce března získá první ze stavebních povolení, které umožní zahájit rekonstrukci nádražní budovy. Začít se má prostředkem, tedy odjezdovou halou, kterou by chtěl mít nájemce hotovou do konce roku 2019. ČTK/Monika Hlaváčová