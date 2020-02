Děti Země vyhrály soudní spor o drůbežárnu na Domažlicku

Plzeň - Děti Země Plzeň vyhrály téměř pět let trvající soudní spor, kterým se domáhaly snížení kapacity drůbežárny ve Velkém Malahově na Domažlicku. Firma Česká drůbež, významný český producent vajec, musí do roka snížit počet slepic v klecích ze 420.000 na polovinu, což je limit, který firma a ekologický spolek závazně dohodly ve smlouvě z roku 2003. ČTK to dnes řekl Martin Hyťha z Dětí Země. Firma se zřejmě odvolá a nabídne Dětem Země jednání včetně možnosti úprav chovu.

Krajský soud v Plzni podle Hyťhy rozhodl po druhém úspěšném dovolání Dětí Země u Nejvyššího soudu. Do roka tak musí firma Česká drůbež snížit kapacitu farmy na 210.000 nosnic. Nejvyšší soud mimo jiné uvedl, že obsah smlouvy je právně závazný pro obě strany.

"S největší pravděpodobností podáme dovolání k Nejvyššímu soudu a už jsem Děti Země oslovil prostřednictvím jejich právního zástupce k jednání a budeme se snažit společně hledat řešení," řekl dnes ČTK jednatel České drůbeže Petr Červený. Pokud by se firma, která má na dovolání dva měsíce, s Dětmi Země mimosoudně dohodla, dovolání nepodá.

Klecové velkochovy slepic podle Dětí Země v posledních letech stále méně akceptuje veřejnost i prodejci. "Řada supermarketových řetězců se dobrovolně zavázala, že během pěti let skončí s prodejem vajec z klecových chovů. Navíc Evropská komise nyní projednává návrh 1,6 milionu občanů EU zakázat klecový chov hospodářských zvířat, který byl předložen v rámci kampaně Konec doby klecové," řekl Hyťha.

Podle Červeného se za 17 let změnil pohled na způsob chovu drůbeže. Děti Země už před pěti lety firmě nabídly jednání o možnosti použití jiné než klecové technologie. "Chceme s nimi jednat o změně na podestýlkový chov," uvedl. Firma k tomu bude muset přikročit, protože většina obchodních řetězců, které jsou odběrateli vajec, podepsala prohlášení, že nejpozději v roce 2025 přejdou pouze na prodej podestýlkových vajec. "Takže my na to musíme reagovat," uvedl. Firma se chce domluvit s Dětmi Země, že by tento krok provedla dříve, zatím v jedné hale. Česká drůbež ve Velkém Malahově, kde má 20 stálých pracovníků, dlouhodobě spolupracuje s obcí.

Takzvanou kompromisní smlouvu podepsaly Děti Země, Česká drůbež, místní sdružení a obce 16. ledna 2003. Skončil tak mnohaletý spor o výstavbu velkodrůbežáren na Domažlicku. V květnu 2010 přišla Česká drůbež se záměrem výstavby druhé haly, s níž po jednáních Děti Země nesouhlasily a trvaly na plnění smlouvy. O necelé tři roky později vydal Městský úřad v Horšovském Týně povolení o zahájení zkušebního provozu. Okresní soud v Domažlicích pak v září 2015 nařídil, aby Česká drůbež do roka snížila kapacitu na 210.000 nosnic, firma se odvolala.