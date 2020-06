Děti Země vyhlásí vítěze ankety Ropák roku

Brno - Sdružení Děti Země dnes v Brně vyhlásí cenu Ropák roku 2019 za antiekologický čin a Zelenou perlu za antiekologický výrok roku. Nominaci na první z cen dostali například někteří ministři, jedním z kandidátů na druhou z cen je předseda vlády Andrej Babiš (ANO).

U nominací na kandidáta na Ropáka roku bylo nutné uvést důvod, tedy prosazování nějakého škodlivého záměru, vydání závažného rozhodnutí nebo hlavní podíl na realizaci antiekologické stavby. Nominováno bylo 12 lidí, takže do finále postoupili všichni. U kandidáta na Zelenou perlu roku bylo nutné uvést jméno autora výroku a jeho text a zdroj. Nominováno bylo 44 výroků, ve finále jich je 18, z toho čtyři z úst premiéra.

O Ropákovi a Zelené perle rozhoduje komise, která má 103 členů. Loni cenu Ropák roku dostal za rok 2018 předseda představenstva společnosti Vodní cesty Jan Skalický, mimo jiné za prosazování výstavby plavebního kanálu u Přelouče. Zelenou perlu za antiekologický výrok za rok 2018 získal poslanec Jaroslav Foldyna (dříve ČSSD, nyní za SPD), a to za slova o slovenském vodním díle Gabčíkovo. V projevu na podporu výstavby jezu u Děčína v Poslanecké sněmovně uvedl: "Jeďte se podívat dneska do Gabčíkova, kam třetina Evropy jezdí na dovolenou. Je to tam nádherné."