Praha - Počet dětí, které chodí do přípravných tříd základních škol, loni poprvé po deseti letech klesl. Zatímco ve školním roce 2016/2017 chodilo do přípravných tříd 4569 dětí, v minulém školním roce to bylo o čtvrtinu méně. Meziročně ubylo loni i samotných tříd a škol, které je nabízí. I tak ale takzvaný nultý ročník v základní škole navštěvovalo v minulém roce o 1478 dětí víc než ve školním roce 2007/2008. Vyplývá to ze statistik ministerstva školství.

Do přípravných tříd základních škol mohou v současnosti chodit děti s odkladem školní docházky. Podle ministerstva o něj každý rok žádá asi 20 procent předškoláků. Například loni na jaře přišlo k zápisu 121.360 šestiletých, z nichž žádost o odložení nástupu do školy podalo 23.098. Pokud se pak nepřihlásí do přípravné třídy, mohou dál chodit do školky, nebo se vzdělávat individuálně.

Podmínka odkladu povinné školní docházky pro zapsání do přípravné třídy platí od loňského září. Právě loni přitom v meziročním srovnání výrazně ubylo jak dětí v těchto třídách, tak i samotných tříd a škol, které je nabízí. Zatímco ve školním roce fungovalo ve 295 základních školách 345 přípravných tříd, loni bylo tříd 286 a mělo je o 35 škol méně. Počet dětí poklesl ze 4569 na 3407.

V předchozích letech měly přípravné třídy sloužit zejména pro vyrovnání vývoje sociálně znevýhodněných, a to i pro předškoláky bez povoleného odkladu. Počet dětí v přípravných třídách přitom v posledním desetiletí stále rostl. Ve školním roce 2007/2008 do nich chodilo 1929 dětí. Zvyšoval se stále i počet nultých tříd a škol, které je otevřely. Výjimkou byl školní rok 2013/2014, ve kterém statistici zaznamenali meziročně určitý pokles. Mezi školními roky 2007/2008 a 2016/2017 přibylo 181 přípravných tříd a 154 škol, kde fungují.

Přípravná třída se podle současné normy může otevřít, pokud se do ní přihlásí alespoň deset dětí s odkladem školní docházky. To někteří odborníci kritizují. Podle nich školy třídu často neotevřou, protože jim do počtu chybí třeba jen jeden zájemce. Změnu by mohla přinést poslanecká novela, podle které by se tyto třídy měly otevřít i dětem s takzvaným odkladem věkem. Jde o předškoláky, kteří dosáhnou šesti let od září do prosince. Návrh minulý týden navzdory nesouhlasnému postoji vlády schválila Sněmovna. Nyní čeká na posouzení Senátu.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) zdůvodnil už dříve odmítavé stanovisko ještě jednobarevné vlády ANO tím, že vyzrálé a nadané pětileté děti mohou jít k předčasnému zápisu do první třídy a ostatní se mohou rozvíjet ve školce. Přípravné třídy slouží podle ministerstva dětem, které přes svůj věk nejsou na školní docházku připraveny. Podle autorů novely z řad KDU-ČSL, Pirátů, ODS, ČSSD, TOP 09 a STAN není ale pro děti s takzvaným odkladem věkem ani jedno z uvedených řešení dobré.

Přípravné třídy se začaly zřizovat od roku 1993. Vznikly jako reakce na selhávání romských děti v první třídě základní školy. Dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí měly pomoct při překonávání jazykových, ale i kulturních a sociálních bariér, které si s sebou děti nesou z rodiny. Od školního roku 2000/2001 měla mít třída deset až 15 dětí, v roce 2004 se minimum snížilo na sedm, od loňského září platí opět pro deset dětí.