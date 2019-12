Děti v nemocnici dostaly dárky, pacientům zpíval folklorní soubor

Brno - Nemocnice v Jihomoravském kraji se snaží programem i vánočním menu zpestřit sváteční čas pacientům, kteří nemohou přes svátky domů a musejí zůstat hospitalizovaní. Děti v břeclavské nemocnici dostaly dnes drobné dárky od dobrovolných hasičů ze Staré Břeclavi. ČTK to řekl člen sboru Josef Gajdoš. Kyjovská nemocnice nabídla vystoupení folklorního souboru, nemocnice v Brně zase zdravotní klauny.

Fotogalerie

Břeclavští hasiči chodí v uniformě do nemocnice za dětmi už několik let. "Jednou nás to napadlo a od té doby to dodržujeme každý rok. Nejdříve jsme chodili na Mikuláše, potom jim vozíme vánoční stromečky a nyní je navštěvujeme potřetí na Štědrý den," uvedl Gajdoš. Dětem hasiči přejí brzké uzdravení. "Dáváme jim drobné dárky jako pexeso, omalovánky a pastelky," poznamenal Gajdoš.

Mluvčí nemocnice Táňa Svobodová ČTK řekla, že nemocnice mohla na svátky propustit domů bezmála 100 pacientů. "Někteří ale musejí strávit svátky kvůli svému stavu v nemocnici. Snažíme se nemocnici vyzdobit. Ke štědrovečerní večeři bude filé a bramborový salát, pokud to dovolí dieta pacientů," uvedla Svobodová.

Podobné je to i ve znojemské nemocnici, kde podle mluvčí Petry Veselé zůstalo na svátky kolem 200 pacientů. "Během Vánoc je omezený provoz a volnější návštěvní hodiny. Pacienti dostávají menší dárkové balíčky. Na oběd bývá vždy něco sladkého, letos jsou to nudle s perníkem a boršč. Na večeři je smažené filé a bramborový salát, pokud pacienti nemají předepsanou dietu," řekla Veselá.

Desítky pacientů zůstaly na Vánoce v kyjovské nemocnici. "Ležícím pacientům na interně a chirurgii jsme přichystali zpívání členů Slováckého krúžku Svatobořice-Mistřín. Na dětském oddělení máme stromečky, ozdoby vyráběli dětští pacienti," uvedl mluvčí nemocnice Filip Zdražil.

Vánoční atmosféru se snaží vytvořit i personál ve Fakultní nemocnici Brno, kde zůstávají přes svátky stovky pacientů. "Na klinikách jsou nazdobené stromečky, sestřičky dávají pacientům cukroví, dostanou i rybu a salát, pokud to dovolí jejich stav. Děti dostanou hračky a chodí za nimi zdravotní klauni," řekl mluvčí nemocnice Pavel Žára.

Sváteční čas bezmála 300 pacientům ve Fakultní nemocnici u svaté Anny zpříjemňující dobrovolníci z Dobrocentra u sv. Anny. V otevřených dílnách vyrobili 500 přáníček pro pacienty, která předávají za zpěvu vánočních koled. ČTK to řekla mluvčí nemocnice Dana Lipovská. Pacienti mají vánoční menu v podobě rybí polévky a kapra. V případě zájmu mají k dispozici i psychologa.