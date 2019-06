Děti v Brně dostaly vysvědčení z rukou ministra Plagy

Brno - Ministr školství Robert Plaga (ANO) dnes rozdával vysvědčení v Základní škole Jasanová Brno, do které jako dítě chodil. Vysvědčení od něj dostalo 35 deváťáků a kolem 60 prvňáků, řekl novinářům ředitel školy Přemysl Jeřábek.

Před Plagu předstoupila v tělocvičně celá škola, která má přes 400 žáků. Promluvil ředitel Jeřábek, někteří žáci a promítala se také videa přibližující školní léta končících deváťáků. Potom k přítomným promluvil ministr. "Jsem nervóznější, než když jsem zde končil. Je to pro mě velmi emotivní, protože jsem sem chodil," řekl žákům Plaga. Dodal, že rád vyřadil deváťáky a dal první velké vysvědčení prvňákům.

Dětem popřál pěkné prázdniny. "Užijte si je a do školy se vraťte plní sil. Sám jsem se už v polovině srpna vždy těšil na spolužáky, které jsem dva měsíce neviděl," poznamenal Plaga.

Ve škole končil v roce 1992. "Situace návratu mě dostala. Škola se sice změnila, ale duch školy na člověka padne. Chtěl jsem vědět, kam se za tu dobu posunula," uvedl Plaga, který zmínil například tělocvičnu, která za něj ještě neměla dnešní podobu. "Takovou krásnou halu jsme tady neměli. O velké přestávce jsme ale chodili hrávat fotbal nebo taky po škole. Hráli jsme Jundrováci proti přespolním z Rozdrojovic a Jinačovic," dodal Plaga.

Od září by na základních školách mělo být asi 50.900 žáků, do prvních tříd by mělo nastoupit asi 5300 dětí. Na středních školách v denním studiu by mělo studovat 23.700 studentů, do prvního ročníku by mělo nastoupit asi 6300 žáků.

Se smíšenými pocity rozdávali vysvědčení učitelé ve Veselé škole

Smíšené pocity měli dnes při předávání vysvědčení děti a učitelé v církevní Veselé škole v Praze 1. V základní škole s 230 dětmi kvůli sporům jejího dosavadního vedení s Arcibiskupstvím pražským podal minulý týden výpověď téměř celý učitelský sbor. Ředitelka Jana Válková, která školu 29 let vedla, tam byla dnes naposledy. V červenci by ji měl nahradit nový ředitel, který ale zatím není znám.

"Cítíme se v pasti. Z postupu arcibiskupství jsme zklamaní. Moje dítě chodí do první třídy a vůbec nevíme, co bude dál. Chtěli bychom, aby školu vedla dál paní ředitelka Válková," řekla ČTK jedna z maminek, které v hloučku debatovaly o současné situaci ve škole. Shodly se na tom, že Válková vedla školu výborně. Jedna z maminek uvedla, že měla Válkovou jako dítě sama za třídní učitelku a byla s ní moc spokojená.

Válková stála v čele školy od roku 1990. Podle kardinála Dominika Duky tam ale kontroly v uplynulém roce zjistily závady a neochotu dosavadního vedení spolupracovat. Vyhlásil proto konkurz na ředitele. Zástupci školy včetně rodičů následně vyzvali Arcibiskupství pražské, které školu zřizuje, aby jim povolilo přeměnit ji na soukromou. Arcibiskupství to odmítlo. Ze 40 učitelů jich proto minulý týden 37 podalo výpověď a ze školy se rozhodlo odejít také celé vedení.

"To, co jsme budovali 30 let, tak je během několika dnů úplně rozbité," uvedla dnes Válková. "My jsme chtěli, aby škola byla církevní," řekla. Dodala, že ji současný přístup arcibiskupství překvapil a zklamal. Podle ní mu chybí představa, jak má škola fungovat.

Zástupci arcibiskupství v uplynulých dnech ujišťovali rodiče na internetu, že Veselá škola bude mít nového ředitele a bude dále fungovat. Uvedli, že je kontaktují učitelé, kteří by chtěli ve škole nově nastoupit a že uvítají, když stávající pedagogové stáhnou své výpovědi. Sehnat nové vyučující by jinak mělo být úkolem nového ředitele, kterého má komise vybrat v červenci.

Podle Válkové si ale už někteří vyučující našli nová místa. Jde například o učitele matematiky, fyziky či chemie, uvedla. Pedagogů na tyto předměty je v současnosti nedostatek.

Válková dnes rozdala vysvědčení deváťákům, které učila. Mířila za ní ale i řada dalších žáků školy nebo jejich rodičů. Vyjadřovali jí podporu a někteří i přání, aby založila novou školu. Zda to učiní, zatím Válková neví. "Teď se musím nejdříve vypořádat s touto situací a potom se uvidí," řekla.

Arcibiskupství tento týden vyzvalo rodiče, aby vyčkali na jmenování nového ředitele. Někteří asi podle mluvčího arcibiskupství Stanislava Zemana uvažují o změně školy, ale chodí i dopisy těch, kteří arcibiskupství coby zřizovatele podporují, řekl.

Veselá škola vznikla v roce 1990, od roku 1993 je zapsaná v rejstříku ministerstva a od roku 1995 ji zřizuje Arcibiskupství pražské. Válková byla první ředitelkou školy. Součástí zařízení je i základní umělecká škola, do které chodí 250 dětí.

Zlínští školáci převzali vysvědčení v únikové místnosti

V únikové místnosti dnes dostali vysvědčení zlínští školáci. Museli uniknout z potápějící se ponorky či cely, vyřešit záhadu Sherlocka Holmese nebo vyhrát v hráčském doupěti. Po absolvování všech místností na děti čekalo vysvědčení.

"Je to prověření celého školního roku, kdy děti pracovaly a prověřovaly svoje vztahy, kooperaci, spolupráci. Je to vlastně i pro nás taková vizitka, jestli se nám to podařilo," řekla ČTK třídní učitelka 4.A Základní školy Mikoláše Alše ve Zlíně.

Překonávání překážek a plnění úkolů děti bavilo. "Bylo to hodně těžké, museli jsme splnit různé úkoly a kvízy, vyluštit hodně věcí. Ale byla to zábava," řekl ČTK jeden z žáků.

Žáci 5. A této školy se zapojili do projektu Abeceda peněz, ve kterém si založili svou firmu a vybrali vlastní produkt. Založili firmu "Alšova ekomýdla", vyrobili mýdla a koupelové soli. Jejich prodejem získali 24.000 korun. Výtěžek věnovali dívce Nikole, která díky jejich příspěvku 20.000 korun může odjet na rehabilitační pobyt. Při dnešním předávání vysvědčení daly děti Nikole šek. Část výdělku děti daly nadaci Život je dar.

Ve Zlínském kraji dnes skočil školní rok 50.241 žáků základních škol, z toho 5440 dětí bylo v prvních třídách a 4633 v devátém ročníku. Na středních školách v tomto školním roce studovalo v denním studiu 23.629 studentů, z toho 6360 studentů v prvním ročníku a 5742 v posledním ročníku.