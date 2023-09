Děti se v české škole učí míň, ale to, co potřebují, srovnává polský deník

Varšava - Děti se v českých školách učí méně, než v Polsku, ale učí se to, co je potřebné, píše polský list Gazeta Wyborcza ve své příloze, ve které na konkrétních příkladech srovnává školy a k přístup k žákům na obou stranách polsko-české hranice.

"O české škole jsem moc nevěděla, ale v polském školství pracuji 15 let a nedělala jsem si iluze. Popravdě jsem cítila úlevu, že moje děti zažijí něco jiného," řekla listu středoškolská učitelka Katarzyna z Hajnówky na polsko-běloruském pomezí, kde se během migrační krize seznámila s českým dobrovolníkem, vzala si ho a přestěhovala se i s dcerami do Českého ráje.

V polské škole jí nejvíce vadilo odtržení od praxe a obrovské přetížení učivem. Obrovské množství znalostí podle ní zvládnou možná tři procenta žáků, ačkoliv by stačilo, aby věděli, kde si informace najdou. Děti jsou v polských školách unavené a "vyhořelé". A i polští učitelé mají důvod k frustraci - pedagogové v Česku podle Katarzyny "vydělávají dvakrát až třikrát více". "V Polsku nejsou peníze, aby se investovalo do vzdělávání. Raději myslíme na minulost, než na budoucnost naší společnosti," tvrdí.

O poměrech v Česku se dozvěděla od dětí svého českého manžela, ale protože dcery neuměly česky, dala je do soukromé waldorfské školy v sousední obci.

"Vůbec nemají strach ze školy, jak tomu bývá v Polsku," říká. "Tady v Česku mají děti víc času na osvojení si základních schopností, například čtení s pochopením (textu), anebo násobení. Osnovy nejsou přetížené, znalosti získávají po menších dávkách. Vše je jednoduší, pomalejší a učitelky se snaží, aby děti se dobře učily," pochvaluje si. "Je tu více pohody, nenucenosti a volnosti, což vůbec neodporuje dobré organizaci a kázni," míní Katarzyna a líbí se jí, že české děti vědí, že se smějí splést i plácnout hloupost bez ustavičného peskování - a také se jí zdají zvědavější a kreativnější.

Jiný polský pár v listu chválí zkušenosti se školkou v Orlickém Záhoří, kde syn dál pokračuje v české škole, kterou "miluje".

"Češi si myslí, že od učení je škola a že po škole mají děti něco jiného na práci. Strašně se mi to líbí," říká i polský otec, podnikatel Marek, který po prvních zkušenostech se soukromou církevní školou v polském Těšíně převedl dceru a syna do školy na české straně. Zamlouvá se mu i to, že v Česku si rodiče na učitele "nevyskakují", jak bývá zvykem v Polsku, ale kantoři jsou tu "svatí". A ředitele školy si syn považuje "bezmála jako (polského fotbalisty Roberta) Lewandowského". Jedině by českému školství doporučoval přidat v angličtině.