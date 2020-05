Děti se na internetu mohou učit cizí jazyky díky aplikaci s filmy

Praha - Žáci i učitelé se mohou na internetu učit cizí jazyky pomocí filmů. Umožní jim to speciální aplikace české společnosti Mooveez, která ji do konce srpna nabízí zdarma. Společnost tak reaguje na narušení běžné výuky jazyků ve školách, kdy i při postupném otevírání škol do konce školního roku zůstává dominantní výuka na dálku. Zájemci se pomocí aplikace mohou učit angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu nebo ruštinu. ČTK o tom informoval mediální zástupce společnosti Marek Němčík.

Aplikace je podle něj vhodná jak pro domácí samouky, tak hlavně pro distanční výuku škol. Studenti z filmů přejímají slovní zásobu i fráze, řekl. Mohou se například nahrávat a porovnávat výslovnost s originálem. V aplikaci lze kromě známých filmů nalézt i seriály nebo dokumenty. Podle Němčíka se společnost při vývoji aplikace inspirovala ve skandinávských zemích, kde umí téměř každý anglicky, jelikož se tam lidé na většinu filmů dívají v anglickém originále s titulky.

Na vzniku aplikace se podílel třicetičlenný mezinárodní tým programátorů a pedagogů. V roce 2016 získala v celosvětové soutěži pořádané British Council ocenění Digitální inovace roku. Aktuálně ji využívá více než čtvrtmilionu uživatelů, mezi ně patří i jazykové školy jako Edua Group, Confucius či Glossa.

Školy jsou zavřené od 11. března. Postupně se otevírají, ale povinná docházka zatím není. Do školy se už mohli vrátit žáci posledních ročníků základních a středních škol, 25. května by se školy v omezené míře měly otevřít i pro mladší školáky. S úplným obnovením provozu škol do konce školního roku ale vláda nepočítá, a dominantní by proto měla zůstat výuka na dálku.

Na internetu je k výuce online v současnosti celá řada materiálů. Nejrůznější online zdroje pro výuku cizích jazyků nabízí mimo jiné zábavné interaktivní hry, videa, pracovní listy či písničky. Většina se jich týká výuky angličtiny, k nalezení jsou ale i online materiály k dalším jazykům. O tipech na podporu online výuky cizích jazyků informoval ve svém speciálu v dubnu také Národní pedagogický institut.

Společnost MOOVEEZ je na českém trhu od roku 2014 a v roce 2016 se začala rozšiřovat do dalších zemí. Její aplikace funguje na obou nejrozšířenějších mobilních platformách, tedy Android a iOS.