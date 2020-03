Děti se doma zaměstnávají různě, učí se, hrají PC hry,šijí roušky

Plzeň - Děti a studenti, kteří už mají téměř tři týdny zavřené školy, sportoviště a ven mohou jen omezeně, se v této době baví či zaměstnávají velmi různě. Vyplývá to z rozhovorů ČTK se studenty a jejich rodiči z Plzeňska. Rodiče shodně uvedli, že je stále těžší udržet disciplínu.

Dvacetiletá děvčata z plzeňské části Lhota, která jsou v prvním ročníku vysoké školy, ušila a rozdala za dva týdny stovky roušek, tento týden pečou makronky a rozdávají je kamarádům. "Jsem ráda. Šití a pečení, to je na celý život," uvedla matka jedné z nich Zdeňka. Stejně stará Iveta hlídá děti a denně od 09:00 do 12:00 se s nimi učí. "Rodičům to usnadní práci, protože pak si s nimi učivo o víkendu jen zopakují," uvedla. Za hodinu výuky a hlídání si bere 120 korun.

Devatenáctiletý Dan ze Zruče chodí už třetí týden na brigádu do Penny marketu, kde doplňuje zboží a je na pokladně. Stejně stará Zuzka z Tymákova uvedla, že už se trochu nudí, naučila se šít na stroji roušky a chce se pustit do dalších věcí. Učí se španělštinu na přijímací zkoušky na vysokou školu. Komunikuje přes skype a sleduje španělské filmy.

"Tadeáš po 18 letech objevil, že existují vázané knihy a začal poprvé v životě číst," uvedla jeho matka z Plzně. Špičkový fotbalista teď podle svých slov většinou odpočívá. "V jednu se probudím, hodinu ležím a na mobilu zjišťuju, co je všechno nového u kamarádů i ve světě," řekl. Po hodinové snídani, kdy se kouká do tabletu a hledá další zajímavosti, se přesune na gauč a přemýšlí, co bude dělat. Dny se liší jen podle toho, kolik mu pošlou úkolů ze školy. Dostává jich hodně, hlavně k samostudiu. "Dělám jen to, co musím," řekl. Pak si čte, dívá se na seriály a večer hraje s kamarády on-line bojové hry. "Jsme propojení, takže si povídáme. Přes den si posíláme jen fórky," řekl. Od soboty ale začne běhat, protože mu trenér dnes poslal tréninkový plán.

Devatenáctiletá Linda ze Zbiroha se učí, hraje hry na počítači a vaří. "Vyhovuje jí, že nemusí do školy. Nejvíc ze všeho jí vadí, že nemůže chodit na jiu-jitsu," řekla ČTK její matka Irena. Čtrnáctiletá Kristýna z Letkova vstává ve 12:00, po snídani dělá úlohy. Zbytek dne má v ruce mobil a mezitím si pouští filmy. "Dvakrát týdně jí nakážu utřít prach, vytřít a mýt nádobí," uvedla její matka Iveta. Sedmnáctiletá Kim, která studuje dopravní školu, musí být už v 08:30 u počítače, kdy dostává testy a obratem je posílá zpět. "Každý den si zacvičí ... běhala, občas vyvenčí psa, který si to teď strašně užívá, protože je s ním pořád někdo doma. Jinak v pokoji asi bouchla bomba," poznamenala její matka Martina.

Osmnáctiletý Hubert byl po 14 dnech venku, když ho jeho matka Irma poslala nakoupit jídlo. Devítiletý hokejista Viktor z Plzně má každý den od 09:00 do 11:00 výuku s matkou. "Díky tomu, že je sám, tak se toho víc naučí, soustředí se," uvedla.

Třiatřicetiletá Ivana z Milavčí na Domažlicku ráno odjede do práce na 07:00, děti se samy nasnídají a v 10:00 přijede babička a odveze si je. Hlídá je do tří, než si je máma vyzvedne.

Řada rodičů má teď home office. Říkají, že práci věnují dokonce více hodin než v kancelářích. "Když jsme byli ve firmě v open space, tak jsme měli osobní kontakt a snadno se domluvili. Teď musím kvůli jedné věci desetkrát telefonovat tam a zpět," říká obchodník Marek. Díky tomu, že má u domu zahradu a jeho žena je učitelka, práci zvládá. Když pracují oba, tak děti hrají venku stolní tenis.

Andrea a Karel z Plzně, kteří mají dvě malé děti, mají rozvržené hodiny. Tři hodiny se o děti stará manžel, žena má klid na práci v zavřeném pokoji. Pak si to prohodí.