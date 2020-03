Děti nakažené ženy z Prahy 6 koronavirus nemají

Praha - Tři děti ženy z Prahy 6, u níž ve středu test potvrdil nový typ koronaviru, nákazu nemají. Negativní test měl i jejich dědeček. Laboratorní výsledky manžela nakažené ženy byly nejednoznačné a test se u něho bude muset opakovat. Novinářům to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Dvě děti nakažené ženy chodily v pondělí a v úterý do základní školy v pražském Bubenči, podle ministra může vzhledem k výsledkům testů výuka v této škole pokračovat bez omezení.

"Tři děti a dědeček jsou v tuto chvíli negativní, což je pozitivní zpráva zejména pro školu, odkud ty děti pocházejí. To znamená, že škola může dále pokračovat a nemusí být v tuto chvíli zaváděna karanténa a omezení výuky," řekl Vojtěch. Jen testované děti zůstanou nyní 14 dní v karanténě a pak se u nich nepřítomnost koronaviru znovu ověří.

Rodina byla na jarních prázdninách ve středisku Passo Tonale v italské provincii Trentino, která nebyla označena za rizikovou oblast. Zimní středisko ale leží na pomezí s Lombardií, která je jedním z ohnisek šíření koronaviru v Itálii.

Hygienická stanice hlavního města dnes ráno zahájila ve škole šetření. "Děti z těch dvou tříd, kam chodily, se propustily domů. Zbytek školy fungoval s tím, že ředitel mapoval pohyb dětí po škole," řekla ředitelka pražských hygieniků Zdeňka Jágrová. Škola má na čtvrtek vyhlášeno ředitelské volno.

Situací se bude ve čtvrtek zabývat radnice Prahy 6, dopoledne se sejde krizový štáb. Podle mluvčího radnice Ondřeje Šrámka se ale zatím nebudou přijímat žádná zvláštní opatření. "V pátek zahajujeme normální režim školní výuky," uvedl.

Ženu nejprve testovala soukromá laboratoř, později přítomnost nukleové kyseliny viru potvrdila i Národní referenční laboratoř Státního zdravotního ústavu. Žena podle ministra postupovala, jak měla. "Obrátila se na svou lékařku, poté velmi pravděpodobně na krajskou hygienickou stanici, toto ještě budeme prověřovat," řekl Vojtěch. Vzhledem k tomu,že nebyla v oblasti s výskytem viru, nebyla poslána na specializované vyšetření. A proto jí pravděpodobně byla doporučena soukromá laboratoř.

Právě to je podle Vojtěcha problém. Pokud by takto postupovalo více lidí, mohly by se objevovat negativní testy, přestože by lidé byli koronavirem nakaženi. Všechny laboratoře podle něho nemají požadované vybavení. "Není možné, aby každá laboratoř prováděla takové vyšetření, musí to mít nějaký řád," řekl. Navíc ve zmíněném případě podle něho průběh vyšetření neodpovídal požadovaným standardům. Podle hlavní hygieničky Evy Gottvaldové navíc hrozí, že hygienikům a ministerstvu budou scházet důležité informace.

Nový typ koronaviru se od loňského prosince šíří z Číny a způsobuje onemocnění, které dostalo název COVID-19. Nakažených je už více než 90.000, přes 3000 lidí nákaze podlehlo. Naprostá většina připadá na Čínu, v Evropě je nejhorší situace v Itálii.