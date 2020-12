Děti jdou naposledy v tomto roce do škol, vrátit se mají 4. ledna

Praha - Žáci a studenti základních, středních a vyšších odborných škol jdou dnes naposledy v tomto roce do školy. Na pondělí a úterý příštího týdne ministerstvo vyhlásilo dny boje proti covidu-19, a prodloužilo tak vánoční prázdniny, které měly původně začít od středy 23. prosince. Zavřené už v pondělí zůstanou také konzervatoře a základní umělecké školy. Mateřské a vysoké školy se přesunou v opatřeních podle systému PES ze třetího stupně do přísnějšího čtvrtého. Pokud zůstanou epidemická opatření jako nyní, měly by se děti do lavic vrátit v omezené míře 4. ledna.

Provoz škol omezila od první poloviny října druhá vlna koronavirové epidemie. Žáci se začali vracet do lavic postupně v omezené míře od 18. listopadu. Poslední vlna uvolnění opatření ve školství byla 7. prosince, kdy začala střídavá prezenční a distanční výuka středoškoláků a na vysokých školách se obnovila praktická výuka ve skupinách do 20 lidí.

Zpřísnění opatření od pondělí pro vysoké školy znamená, že se praktická výuka omezí jen na poslední ročníky. Skončí také možnost prezenční teoretické výuky pro první ročníky, které ale vysoké školy vzhledem ke končícímu semestru už moc nevyužily. Většina se jich už dřív rozhodla dokončit semestr s výukou na dálku. Fungování školek se proti současnosti nezmění, žádná výrazná omezení pro ně neplatí.

Někteří ředitelé škol s prodloužením vánočních prázdnin nesouhlasili. Podle nich byly děti doma kvůli epidemii už dost dlouho a řada škol chtěla 21. a 22. prosince využít k doplnění učiva nebo k povídání s dětmi o tom, jak současnou dobu prožívají. Některé školy ale o prodloužení prázdnin rozhodly už dříve například kvůli drobným opravám.