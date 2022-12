Dětem začínají vánoční prázdniny, do škol se vrátí 3. ledna

Praha - Školákům dnes začínají vánoční prázdniny. Do základních a středních škol se po 11 volných dnech vrátí v úterý 3. ledna. Počasí zimním radovánkám přát moc nebude, do Česka dorazila obleva, sníh mizí v nížinách a taje i na horách. Rodiny s dětmi mohou o svátcích vyrazit například do zoologických zahrad, z nichž většina tradičně připravila vánoční program. Na mnoha místech se veřejnosti otevřou i památky a muzea. V řadě měst jsou v provozu také venkovní a krytá kluziště. Mnohé rodiny konec roku stráví na horách, někteří vyjedou i do ciziny.

Zoologické zahrady nabízejí například komentovaná krmení zvířat. Lidé mohou zvířatům přinést také dárky v podobě krmení jako například suché pečivo, ovoce, zeleninu či ořechy. "Dostanou za to drobnou pozornost," uvedla například pražská zoo. Děti mají na Štědrý den ve většině zoologických zahrad snížené vstupné, někde je jen dobrovolné.

Program připravila také řada památek, například v Praze bude na Štědrý den otevřený Vyšehrad, lidé si mohou prohlédnout interiéry Staroměstské radnice, Prašné brány, Staroměstské či Malostranské mostecké věže, navštívit mohou i Museum Kampa. V regionech chystá program na vánoční prázdniny řada zámků a hradů.

Za sněhem budou muset děti vyrazit do hor, i tam ale sníh taje. Obleva zřejmě z tuzemských pohoří nejvíc zasáhne Šumavu a Krušné hory. V nižších polohách by sníh mohl vydržet do Štědrého dne možná jen na severovýchodě Čech a na Moravě. Podle provozovatelů hotelů a penzionů je zájem o silvestrovské pobyty značný, někde srovnatelný s dobou před pandemií koronaviru.

Někteří Češi volí namísto hor moře, mluvčí Čedok Kateřina Pavlíková pro ČTK uvedla, že je na letošní Vánoce zvýšený zájem o luxusnější exotické destinace, jako je třeba Zanzibar, Dominikánská republika či Madagaskar.

Dalšího volna se školáci dočkají v pátek 3. února, na kdy připadají pololetní prázdniny. Na ně navážou týdenní turnusy jarních prázdnin, poslední z nich skončí 19. března.