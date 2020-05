Dětem nejvíc vadí, že se kvůli koronaviru nevídají s kamarády

Ilustrační foto - Děti si vybírají 4. května 2020 knihy v pobočce Městské knihovny v Praze v Nuselské ulici. Ve stejný den začala knihovna s postupným otevíráním poboček po přerušení provozu v důsledku epidemie koronaviru. Při vstupu do knihovny si každý návštěvník musí dezinfikovat ruce, jinak platí stejná pravidla jako při návštěvě jakéhokoliv obchodu - mít roušku a udržovat odstup dva metry. Knihovny mají povinnost všechny vrácené knihy uložit na dva dny do karantény a teprve potom je zařadit na regál nebo nabídnout k půjčení.

Ilustrační foto - Děti si vybírají 4. května 2020 knihy v pobočce Městské knihovny v Praze v Nuselské ulici. Ve stejný den začala knihovna s postupným otevíráním poboček po přerušení provozu v důsledku epidemie koronaviru. Při vstupu do knihovny si každý návštěvník musí dezinfikovat ruce, jinak platí stejná pravidla jako při návštěvě jakéhokoliv obchodu - mít roušku a udržovat odstup dva metry. Knihovny mají povinnost všechny vrácené knihy uložit na dva dny do karantény a teprve potom je zařadit na regál nebo nabídnout k půjčení. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Dětem v Česku vadí na opatřeních kvůli koronaviru zejména to, že se nemohou vídat s kamarády a nemohou chodit ven bez roušky. Přibližně pětina českých dětí se v souvislosti s nemocí covid-19 zapojila do pomoci ostatním lidem. Vyplývá to z dnes zveřejněných výsledků průzkumu, který provedl česká pobočka Dětského fondu Organizace spojených národů (UNICEF) ve spolupráci s agenturou STEM/MARK.

Nákazy novým koronavirem se obává 43 procent dětí v Česku. Z onemocnění svých nejbližších mělo strach šest z deseti dotázaných dětí. Zhruba třetina vyjádřila strach z krizových opatření. "Zatímco menší děti se více bojí nákazy samotné, starší děti častěji zmiňují krizová opatření, špatnou finanční situaci či obavy z nezvládnutí přijímacích zkoušek," uvádějí autoři průzkumu.

Aby se zabránilo šíření epidemie, nechala vláda v březnu uzavřít školy. Žáci se vzdělávají doma. Učením v současnosti tráví více času než obvykle 45 procent dětí. Opačně na tom je 38 procent žáků. Učení doma ale děti většinou považují za méně efektivní. Šest z deseti jich uvedlo, že se toho naučí méně než ve škole.

Na současné situaci trápí 87 procent děti, že se nemohou vidět s kamarády. Sedmi z deseti dětí vadí, že nelze chodit ven bez roušky. Zhruba polovina dětí postrádá školu. U starších dětí 43 procent uvedlo, že postrádají možnost být chvíli bez rodičů.

Volný čas během nouzového stavu děti podle průzkumu nejčastěji tráví aktivitami na počítači, telefonu nebo herní konzoli. Více než čtvrtina uvedla, že na internetu tráví víc než čtyři hodiny denně. Druhým nejpopulárnějším způsobem trávení volného času je mezi dětmi sledování televize a poslech rádia. Na třetím místě je osobní rozvoj včetně studia.

Do pomoci ostatním lidem se v době epidemie nemoci covid-19 zapojila podle průzkumu pětina dětí. U dívek převažovalo šití roušek a jejich distribuce. Do pomoci seniorům s nákupy se zapojovali více chlapci.