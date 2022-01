Detektivní seriál Devadesátky se vrací ke skutečným případům z 90. let

Praha - Do divokých 90. let, kdy se česká společnost vyrovnávala s nově nabytou svobodou, se vrací další detektivní seriál České televize. Jmenuje se Devadesátky a podle tvůrců, kteří ho dnes představili novinářům, se jeho děj odehrává přibližně 20 let před seriálem Případy 1. oddělení. Jeho první sérii začala ČT vysílat před osmi lety. První z šesti epizod Devadesátek, které se také inspirují skutečnými případy, uvede program ČT1 9. ledna.

Série má divákům připomenout dobu, kdy "kriminalita vyskočila do nečekaných výšin a rozhodovalo se o tom, jestli policie najde a ustojí svou roli". Podle tvůrců šlo o dobu, kdy mafiáni mohli vše a policie jen to, co si vybojovala.Vyšetřovatel Tomáš Kozák, kterého hraje Kryštof Bartoš, nastupuje v roce 1993 k pražské mordpartě, aby pomohl objasnit porevoluční kauzy.

"Šlo o válku kutilů policie a mantáků zločinu. Tyto případy byly mnohokrát rozebírány v tisku, v rozhlase i v televizi. My jsme je dali dohromady a napsali příběh tak, jak se udál z pohledu samotné policie," uvedl autor scénáře Josef Mareš, který sám v letech 1993 až 2001 působil jako vyšetřovatel a jehož náplní práce bylo řešení násilných trestných činů. Scénáře psal už k Případům 1. oddělení.

"Šlo o zvláštní časy, kdy se rodila a zároveň i kastrovala demokracie. Já sám na to vzpomínám jako na velmi krvavou dobu – velké množství lidí zmizelo a až v současnosti se dozvídáme jejich osudy. Byl to Divoký východ," vzpomíná na inkriminované časy zase režisér Peter Bebjak.

Devadesátá léta přinesla podle tvůrců seriálu strmý nárůst kriminality. Seriál divákům v šesti epizodách přiblíží události i osoby, které jsou s těmito lety spjaty – ať už jde o figuru podnikatele Ivana Jonáka a jeho Discolandu nebo šéfa podsvětí Františka Mrázka. Vyšetřováním vraždy Jonákovy manželky, takzvanými orlickými vraždami nebo těmi s spojenými s obchody s lehkými topnými oleji se zabýval právě Mareš.

"Většina z toho, co se v sérii odehrává, jsou ikonické případy z 90. let, které jsme všichni prožívali a denně je sledovali," říká k jednotlivým kauzám Ondřej Sokol, který v seriálu hraje nadpraporčíka Tůmu.

Vzhledem k tomu, že děj seriálu předchází Případům 1. oddělení, mladší verzi operativce Václava Plíška, jehož diváci znají z podání Bolka Polívky, ztvárnil Martin Finger, Josefa Korejse v podání Miroslava Hanuše v Devadesátkách hraje Robert Mikluš. "Josef v mládí ještě neměl pozici, takže se musí víc snažit, ale je samozřejmě vidět, že je kariérista a sólokapr," uvedl ke své verzi postavy Mikluš.