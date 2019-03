Praha - Trenér fotbalistů Bohemians 1905 Martin Hašek dlouho po prohře 0:3 ve vršovickém derby se Slavií jen kroutil hlavou nad tím, že rozhodčí Pavel Královec ve 23. minutě poprvé v historii ligy po zhlédnutí videa odvolal gól domácího Davida Puškáče a zároveň nařídil penaltu pro soupeřův tým za zákrok z předchozí akce na druhé straně. Podle kouče "Klokanů" technologie poškodila zápas a šlo o destrukci fotbalu. Pokud bude k podobným situacím docházet dál, je raději pro zrušení videa.

"Jsem z toho úplně paf. VAR (videorozhodčí) do toho možná vstoupil podle toho, jak je to nastavené, možná, že to posoudili přesně podle metodiky. Ale za mě je to destrukce fotbalu, v tomhle případě destrukce Bohemky. Jestli to šlo podle metodiky VAR, tak VAR dnes poškodil ten zápas," řekl na tiskové konferenci Hašek.

Když poslal Puškáč outsidera do vedení 1:0, Haška by ani ve snu nenapadlo, že za pár desítek sekund bude jeho tým kvůli zákroku Daniela Krcha na Lukáše Masopusta o 20 sekund dříve prohrávat z penalty 0:1.

"Šli jsme do vedení 1:0, fantazie. Zápas dostal nový náboj až do momentu, kdy do toho vstoupil VAR. To nebylo, že jsme mohli vést, my jsme vedli. Prožili jsme si radost, emoci a najednou jsme prohrávali. To je strašně moc velká negativní síla pro nás a my jsme si s ní nedokázali poradit. Cítil jsem z hráčů velkou frustraci, po zbytek zápasu jim zůstal písek v puse. Najednou nemohli běhat," prohlásil Hašek.

"Nevím, jestli nějaký trenér řekne, že je to super, když vedete 1:0 a najednou prohráváte 0:1. Nevím, k čemu bych to přirovnal. Napadají mě sexuální přirovnání. Jaké by vás dívka navnadila, vzala domů a pak řekla, ať jdete do haj...," doplnil Hašek.

Pozastavil se i nad tím, zda šlo při Krchově přidržení Masopusta o zjevné pochybení. Jen ta totiž podle pravidel může videorozhodčí doporučit hlavnímu sudí k přezkoumání. "Podle mě to byla šedá zóna," naznačil Hašek, že podle něj šlo o sporný zákrok.

Po zápase hovořil s rozhodčími. "Byl jsem za nimi, omluvil jsem si jim, protože po zápase jsem byl do kamer lehce negativní. Vysvětlili mi, že to posoudili podle metodiky, jak mají, protože my jsme šli do rychlého protiútoku a akce mohla vést ke gólu, což se taky potvrdilo. Takže to nemohli přerušit," řekl Hašek.

"Patřím do skupiny trenérů, kteří VAR podporují. Ovšem musí se to nastavit tak, že to bude plně funkční ku prospěchu fotbalu. A musí to být všude a ne jen někde. Jestli se nepodaří najít metodiku, jak situace posuzovat, aniž by to bylo ke škodě fotbalu, pak říkám: raději to nechme na rozhodčích," dodal Hašek.

Pozastavil se také nad tím, že video Bohemians většinou nepřeje. "Jako na potvoru všechna rozhodnutí VAR jsou proti nám. Na Spartě jasný faul na Závišku a nic. A potom penalta v 90. minutě, kdy balon letí do haj..., sudí nic nevidí a video ji tam našlo. Dneska je to ještě větší extrém. A když bychom VAR potřebovali, jako v Liberci, kde nám kvůli údajnému ofsajdu, který není, neuznají gól, tak tam zrovna není," dodal.