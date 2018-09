Praha - O peníze na využívání dešťové vody v dotačním programu Dešťovka budou moci od října žádat i majitelé rekreačních zařízení, jako jsou chaty a chalupy. Budou v nich však muset trvale bydlet a doložit to například spotřebou vody, poplatky za popelnice nebo spotřebou energií. Dříve by musely být prostory nově zkolaudovány. Nejjednodušší část programu pouze na zachytávání dešťové vody na zalévání zahrad se od října rozšiřuje na domácnosti v celé zemi, dosud šlo o domácnosti v úředně vyhlášených oblastech trpících suchem. Dnes to na tiskové konferenci řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Lidé budou moci získat až 55.000 korun, stát proplatí polovinu nákladů. Ministerstvo do programu přidá 100 milionů korun, v programu by tak v říjnu mělo být celkem 207 milionů korun. Pokud by peníze došly, je podle Brabce ministerstvo připraveno do programu dát dalších 100 milionů korun.

Brabec si od rozšíření programu slibuje další desítky tisíc nových zájemců. V dalších dvou subprogramech Dešťovky, které jsou zaměřené na využívání srážkové vody na splachování nebo na využívání odpadní vody, mohou lidé získat až 105.000 Kč.

Dotace nově bude možné uplatnit nejenom na pořízení nových nádrží, ale také na úpravu například nepoužívaných jímek, do kterých se mohou srážky zachytávat. Žadatelé, kteří budou systémy na záchyt vody instalovat do novostaveb, budou mít na stavbu projektu dva roky.

Program začal loni na jaře, stát zatím přijal kolem 5000 žádostí o dotace, zatím jich schválil zhruba pětinu, Brabec ale předpokládá schválení většiny z nich. V prvním kole Dešťovky rozdělovalo ministerstvo 110 milionů korun. Částka se vyčerpala za 28 hodin od spuštění výzvy. Nejvíce lidí mělo zájem o systém na použití dešťové vody jak pro splachování, tak pro zálivku.