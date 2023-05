Deštivou etapu Gira poznamenanou pády vyhrál ve spurtu Groves

Salerno (Itálie) - Australský cyklista Kaden Groves vyhrál v hromadném spurtu 5. etapu Gira d'Italia poznamenanou v deštivém počasí řadou pádů. Na zemi během dne dvakrát skončil i jeden z hlavních favoritů Remco Evenepoel z Belgie, vedení v průběžném pořadí uhájil Nor Andreas Leknessund.

Pro Evenepoela 171 km dlouhá etapa z Atripaldy do Salerna pádem začala i skončila. Nejprve se ocitl na zemi zhruba 20 km po startu poté, co se mu do cesty připletl pes, s pomocí stájových kolegů se ale rychle dotáhl zpět do hlavního pole. Druhý tvrdý pád ve vysoké rychlosti ho potkal v závěru, protože k němu ale došlo až v ochranném pásmu posledních tří kilometrů, nenabral žádné časové manko.

Leknessund, jenž se do růžového dresu oblékl po úniku v úterní etapě, dál vede před Evenepoelem o 28 sekund.

Na mokré silnici v závěru rozdělil peloton už pád Fernanda Gavirii necelých osm kilometrů před cílem, kdy se začalo bojovat o pozice pro závěrečný spurt. Na zemi se při něm ocitli mimo jiné i pozdější vítěz Groves, kontakt s čelem ztratili například Leknessund či další z favoritů na celkové prvenství Primož Roglič ze Slovinska. Dokázali se ale dotáhnout zpět.

Závěrečný sprint nakonec nejlépe zvládl Groves, jenž si připsal na Grand Tour druhý etapový vavřín v kariéře, před domácím Jonathanem Milanem. Těžký pád na cílové pásce potkal na pátém místě klasifikovaného britského spurtera Marka Cavendishe, který se předtím dostal do kontaktu s Filippem Fiorellim. Ten najel do bariéry a poranil si o ni ruku.