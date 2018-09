Brno - Deště, které na přelomu týdne zasáhly především Moravu, výrazně zmírnily sucho v povrchové vrstvě půdy do hloubky 40 centimetrů. Hlouběji v půdě sucho trvá, uvedl v tiskové zprávě bioklimatolog a jeden z tvůrců projektu InterSucho Miroslav Trnka.

Extrémní a výjimečné sucho, což jsou dvě nejhorší kategorie, panuje dále na 11 procentech území ve vrstvě do jednoho metru hloubky. Stav dosud nesklizených plodin se zhoršil a s ní i prognóza výnosu. Vzhledem k délce a intenzitě letošního sucha nelze předpokládat rychlou změnu v dopadech na zemědělství a lesnictví, Sucho kulminovalo v předminulém týdnu. Stav výjimečného a extrémního sucha panoval na 63 procentech území, jehož rozloha je téměř 79.000 kilometrů čtverečních. Deště pomohly výrazně zlepšit situaci v povrchové vrstvě půdy do 40 centimetrů. Sucho v této vrstvě teď je prakticky jen na severu a východě Čech v pásu od Krušných hor přes Lužické hory až do Podkrkonoší.

V hlubší vrstvě do jednoho metru však ani vydatné deště nedokázaly situaci zásadně vylepšit. "Hlubší vrstva (40 centimetrů až metr) byla suchem zasažena z 92 procent, tedy podobně jako v minulém týdnu. Nasycení půdy vláhou je nyní výrazně horší proti obvyklým hodnotám vedle severu a východu Čech také na Českomoravské vrchovině a v krajích Olomouckém a v severní části Jihomoravského kraje a také v Plzeňském a Karlovarském," řekl Trnka. Vědci porovnávají situaci s průměrem let 1961 až 2010.

Podobné sucho jako v ČR panuje také v Dánsku, Belgii, Nizozemí a Německu a stav vegetace je na tom podobně špatně. V Česku je kondice plodin špatná s výjimkou malých území, jako jsou Frýdecko-Místecko, javornický výběžek či lokality v jižních Čechách. Vzhledem ke končící zemědělské sezoně lze očekávat stagnaci či zhoršování.

Vědci mají 207 respondentů-zemědělců v 63 okresech a většina z nich hlásí pokles výnosů a negativní vodní bilanci ve všech třech letních měsících. Negativní dopady na produkci zaznamenávají ve všech okresech. "Extrémní poškození porostů máme hlášené z 22 okresů," uvedl Trnka.

Stav sucha bude podle něj v nejbližších dnech stagnovat. "V následujících týdnech září by se mohlo sucho pomaličku rozšiřovat díky vyšším teplotám vzduchu," uvedl Trnka. Stav zemědělského sucha koresponduje i se zjištěním hydrologů, kteří hlásí nízké stavy podzemních vod i podprůměrné průtoky.

Intersucho je společný projekt Ústavu výzkumu globální změny CzechGlobe, Mendelovy univerzity v Brně a Státního pozemkového úřadu. Sleduje stav sucha v Česku. Intersucho sleduje zemědělské sucho z "tvrdých" měřitelných dat, zároveň do tvorby výrazně vstupují agronomové zemědělských podniků jako zpravodajové z katastrů, na nichž hospodaří. Snahou je dělat ještě lepší předpověď sucha v ČR a dostat ji přímo k zemědělcům, kteří si mohou s ohledem na vlhkost půdy lépe naplánovat polní práce.