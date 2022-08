Deště výrazně zmenšily rozsah půdního sucha v Česku

Brno - Deště uplynulých dnů dokázaly výrazně zmenšit rozsah půdního sucha do hloubky jednoho metru. Tvůrci projektu Intersucho dnes vydali aktuální mapu, která je platná k nedělnímu ránu, přičemž tři nejhorší stupně sucha už jsou pouze na třech procentech území. Míru sucha ještě dále zmírnily srážky, které přes republiku procházely v neděli, v noci na pondělí a dnes dopoledne. Míra rozšíření sucha by se neměla podle předpovědí v tomto týdnu nijak výrazně měnit.

"Do nedělního rána napršelo nejvíce srážek na Plzeňsku, Rokycansku, Příbramsku a Benešovsku, a to 60 až 110 milimetrů za týden. Naopak nejméně to bylo ve východních Čechách, na jižní Moravě a na západě Čech. Další vydatné srážky se vyskytovaly během neděle a pondělí, které bude součástí vyhodnocení v příštím týdnu," uvedli tvůrci webu. Největší sucho, které minulý týden ještě umocnily tropické teploty, se rozvinulo v západních a severozápadních Čechách. Tato oblast zůstává nadále velmi suchá v hloubce od 40 do 100 centimetrů, ale ve svrchní vrstvě půdy do 40 centimetrů sucho prakticky vymizelo. Je to právě díky studené zvlněné frontě doprovázené intenzivními srážkami, která začala ovlivňovat počasí v Česku koncem minulého týden a dosud ho ovlivňuje.

Míru sucha určují vědci jako relativní veličinu, když srovnávají aktuální míru nasycenosti s průměrnou nasyceností v letech 1961 až 2010. Letošní sucho bylo velmi výrazné už na jaře, kdy je voda pro zemědělce nejdůležitější. Bylo důsledkem zimy chudé na sníh a celkově srážkově chudé zimy a velmi suchého začátku jara. Během letních měsíců pak přišly tři velmi intenzivní epizody sucha v souvislosti s minimem srážek a tropickými teplotami. První přišla ve druhé polovině června, druhá ve druhé polovině července a poslední skončila o tomto víkendu. Všechny trvaly zhruba dva týdny a především ty časnější poškodily úrodu.

Sucho panuje v létě i hydrologické, protože stavy většiny řek a potoků jsou citelně podprůměrné a v některých tocích byla voda jen díky nadlepšování průtoků z přehrad.

V dalších deseti dnech by se měly vyskytovat občasné přeháňky, teploty by se měly pohybovat do 30 stupňů a jen ojediněle by někde mohly být vyšší, ale až o víkendu. Vzhledem k intenzitě dešťů těchto dnů by se nemělo půdní sucho rozvíjet.

Zemědělci už téměř ukončili sklizeň obilí a řepky a podle jejich hlášení na webu Intersucho jsou nejvíce postiženi suchem v krušnohorských okresech a také na Plzeňsku. Na jižní Moravě největší postižení suchem hlásí zemědělci z Břeclavi. Mnozí odhadli ztráty nad 40 procent. Nyní sucho ohrožuje úrodu kukuřice a cukrovky, která dozrává, záleží na tom, do jaké míry současné deště dokážou poškození těchto plodin odvrátit.